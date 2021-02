Analytici očakávajú ďalší prepad tržieb, ďalší ekonomický vývoj závisí od rýchlosti vakcinácie

Ekonomikám krajín môže pomôcť vakcína

Na jeseň už veľké výkyvy neočakávajú

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - V úvode tohto roka sa dá očakávať prepad tržieb, najmä v službách, priemysle a stavebníctve. Analytici počítajú s pretrvávajúcimi dopadmi pandémie a súvisiacimi obmedzeniami. Hoci tržby v závere minulého roka v hlavných odvetviach ekonomiky rástli, v celoročnom súhrne sa prepadli všetkým sektorom. Ďalší ekonomický vývoj závisí od rýchlosti vakcinácie.„Platí, že najviac zasiahnuté sú odvetvia vyžadujúce si prítomnosť zákazníka, teda služby,“ uviedol pre agentúru SITA analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák . Keďže sa Slovensku v súčasnosti nedarí šírenie vírusu výraznejšie spomaliť, sporiteľňa očakáva predlžovanie opatrení zamedzujúcich osobný kontakt.„V prvej polovici roka teda bude podľa našich očakávaní pretrvávať horšia situácia v niektorých druhoch služieb. V priemyselnej výrobe, ktorá je od veľkej časti reštrikčných opatrení uchránená, výrazné poklesy neočakávame, a to aj vďaka pretrvávajúcemu dopytu z Ázie,“ skonštatoval Horňák.Predpovedať vývoj tržieb, respektíve tempa ekonomického oživenia na Slovensku, je podľa hlavného analytika brokera ProfitLevel Lukáša Balogu nemožné. Dôvodom je koronavírus a z toho vyplývajúce kroky v uzatváraní ekonomiky Slovenska, ako aj jeho strategických partnerov Nemecka, Česka a ostatných krajín, s ktorými má najväčšiu obchodnú bilanciu.„Možné šírenie juhoafrického koronavírusu alebo novej, zatiaľ neznámej, mutácie by znamenalo predlžovanie lockdownov a negatívny dopad na tržby jednotlivých odvetví,“ povedal pre agentúru SITA Baloga.Na druhej strane sa však dá podľa Balogu očakávať, že oproti roku 2020 si ekonomiky všetkých krajín sveta budú počínať omnoho lepšie vďaka vývoju a nasadeniu vakcíny. „Hlavným zlomovým bodom pre EÚ bude však vakcína od firmy AstraZeneca , ktorá môže urýchliť očkovanie v celej EÚ a dobehnúť vzniknuté spomalenia v dodávkach vakcín,“ myslí si Baloga.Aj podľa Horňáka je v tejto situácii veľmi dôležité zabezpečiť očkovanie čo najširšiemu okruhu ľudí v čo najkratšom čase, keďže práve od neho sa odvíja, kedy bude môcť krajina opatrenia aspoň čiastočne uvoľniť. „Akonáhle budeme očkovať dostatočne rýchlo, v spolupráci s inými krajinami, je možné očakávať aj oživenie cestovného ruchu, kultúry či zábavy,“ myslí si Horňák.V súčasnosti sporiteľňa predpokladá, že vďaka pokračujúcej vakcinácii by Slovensko približne od leta mohlo opatrenia výraznejšie uvoľniť, čo by prinieslo dlho očakávaný pozitívny impulz v každom odvetví ekonomiky.Najvýraznejší prepad tržieb sa dá podľa Balogu očakávať v prvom kvartáli v službách, priemysle a stavebníctve. Na druhej strane, pre dopravu a skladovanie, ako aj informácie a komunikáciu to bude podľa neho znamenať pozitívne prostredie pre rast.„Podľa môjho názoru sa však ekonomika Slovenska bude v druhom kvartáli spolu s otváraním ekonomiky vracať do normálu a pri konzervatívnejších predikciách môžeme na jeseň očakávať normál s minimálnymi obmedzeniami,“ dodal Baloga.