Analytici: Od krízy spred 10 rokov vzniká pre reguláciu minimum bánk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) – Vyššia regulačná záťaž, ktorá je následkom finančnej krízy spred desiatich rokov, zvýšila bariéry pre vstup na trh. Finančný sektor sa tak stal bezpečnejší, zároveň však od krízy vzniká len minimum nových bánk, čo spôsobuje nižšiu konkurenciu v sektore. Poukázal na to analytik X-Trade Brokers Kamil Boros.priblížil Boros. V porovnaní s obdobím spred desiatich rokov je tak podľa Jany Glasovej z Poštovej banky finančný sektor výraznejšie regulovaný a súčasne podstatne zdravší a odolnejší.Následkom toho však od krízy vzniká minimum nových bánk, pretože si nemôžu dovoliť takú regulačnú záťaž, a to znižuje konkurenciu v sektore, podotkol analytik.myslí si Boros.Bankový sektor je už v súčasnosti podľa analytika Saxo Bank Tomáša Daňhela robustný, pričom spĺňa vyššie požiadavky na kapitál. Prípadnú budúcu krízu by tak mal ustáť aj slovenský bankový sektor.uzavrela hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová.