Analytici požadujú verejnú voľbu šéfa RTVS, rozhodovať má odbornosť

Proces riadený profesionálom

Politici mali dosah na výsledok voľby

22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Proces voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) by sa mal zmeniť z tajnej voľby na verejnú, tvrdia analytici. Podľa Ľuboša Kostelanského z Transparency International Slovensko (TIS) by to mohlo aspoň čiastočne zabrániť uzatváraniu rôznych obchodov na pozadí voľby a následnej závislosti riaditeľa od konkrétnych politikov a politických strán.Aj podľa mediálnej odborníčky Zuzany Mistríkovej by mal byť proces voľby verejný. „Už v minulosti sa stalo, že verejnosť zabránila výberu politicky preferovaného kandidáta,“ zdôvodnila. Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že prehodnotí nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa verejnoprávnej RTVS tak, aby bol proces výberu čo najviac apolitický.„Bolo by nesporne pozitívne, keby došlo k úplnému odpolitizovaniu voľby RTVS, zabezpečilo sa, aby rozhodovala pri jeho výbere odbornosť a Telerozhlas mohol vykonávať svoje verejnoprávne poslanie nezávisle,“ domnieva sa Kostelanský.Bývalý minister kultúry Marek Maďarič predstavil deň po zvolení Jaroslava Rezníka návrh, aby nového riaditeľa RTVS vybral vytvorený zbor voliteľov zložený zo zástupcov relevantných subjektov a občianskej verejnosti. S týmto návrhom sa stotožňuje aj TIS.Podľa Zuzany Mistríkovej, ktorá v minulosti pôsobila na ministerstve kultúry ako šéfka sekcie médií a audiovízie a bola tiež členkou Rady Slovenského rozhlasu, by mal byť proces voľby generálneho riaditeľa RTVS riadený profesionálom z oblasti ľudských zdrojov.V súčasnosti ho má na starosti niekto z parlamentného výboru a otázky kladú poslanci. Kandidát na riaditeľa predkladá projekt, v ktorom navrhuje smerovanie verejnoprávneho média. „V procese výberu je však dôležité zistiť, kto z uchádzačov má na riadenie inštitúcie najlepšie predpoklady a nie, koho nápady sa výboru najviac páčia,“ dodáva Mistríková.V minulosti sa podľa analytika TIS ukázalo, že aj keď šéfov verejnoprávnych inštitúcií vyberali členovia televíznej a rozhlasovej rady, politici mali beztak dosah na výsledok, ktorý býval aj oveľa horší ako pri súčasnej parlamentnej voľbe. Ak by však bola voľba členov rady RTVS profesionálnejšia a nebola by politicky zneužívaná, potom rada v kombinácii s profesionalizáciou procesu výberu generálneho riaditeľa RTVS by bola vhodným riešením, uzavrela Mistríková.Vláda vo svojom programovom vyhlásení vo všeobecnosti uviedla, že „prehodnotí a prípadne navrhne nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa RTVS do budúcnosti tak, aby bol proces jeho výberu v čo najširšom možnom zábere apolitický". O konkrétnych zmenách nateraz nehovorí ani ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).