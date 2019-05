Analytici: Protikorupčné opatrenia aplikuje v praxi minimum samospráv

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. mája (TASR) – Zavedenie protikorupčných opatrení je v samosprávach výnimkou. Poukazujú na to zástupcovia poradenskej a konzultačnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá ISO normami, štandardmi a GDPR. Konkretizujú, že z viac ako 4000 miestnych úradov má protikorupčné opatrenia oficiálne zavedené približne desať.potvrdila Monika Oravská z konzultačnej spoločnosti Avris Consulting. Téma je podľa nej o to chúlostivejšia, že pod miestne úrady patrí aj veľmi háklivá problematika stavebných konaní.skonštatovala Oravská.Dôvod, prečo vôbec vzniká priestor na korupciu, vidí vo vysokom administratívnom zaťažení na úradoch, čoho dôsledkom je nedostatočne vykonávanie procesov, ale aj ich monitoring. Upozornila, že miestne úrady najčastejšie prijmú iba etický kódex zamestnanca, prípadne dokument o protikorupčnej politike. "Chýba však etický kódex poslanca obecného zastupiteľstva či smernica na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ dodala zástupkyňa spoločnosti, ktorá sa venuje implementácii protikorupčnej normy ISO 37001.Práve zavedenie antikorupčného systému založenom na tejto medzinárodnej norme by podľa Oravskej mohlo byť krokom vpred.mieni Oravská. Dodáva, že účinnosť zvyšuje vytvorený systém finančnej, právnej i mediálnej pomoci pre oznamovateľov korupcie – whistleblowerov.skonštatovala.