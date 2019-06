Analytici: Rast priemyslu aj v apríli ťahali najmä automobilky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 10. júna (TASR) - Rast priemyslu aj v apríli 2019najmä automobilky. Uviedol to v komentári k aprílovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Základný obrázok slovenského priemyslu sa podľa neho ani v apríli nezmenil.priblížil.Dynamický dvojciferný medziročný nárast produkcie si v apríli podľa Koršňáka pripísali aj niektoré odvetvia ľahkého priemyslu – potravinári (18,7 %) a nábytkári (18,9 %), v oboch prípadoch im k tomu čiastočne dopomohol aj priaznivý bázický efekt. Na druhej strane, dlhodobo v červených číslach sa pohybuje textilný a odevný priemysel, v apríli s medziročným poklesom o 14,7 %, ktorý pravdepodobne zápasí so stratou medzinárodnej konkurencieschopnosti v dôsledku tlaku prichádzajúceho z rastúcej ceny práce.Napriek prekvapivo silnejším číslam niektorých významných slovenských exportných odvetví v úvode roka, vyhliadky slovenského priemyslu do najbližších mesiacov nie sú podľa Koršňáka ružové. Nižší externý dopyt by mohol už v najbližších mesiacoch brzdiť aj výkon slovenského priemyslu. Produkciu v máji a júni pravdepodobne okreše rafinérsky priemysel, ktorý v týchto mesiacoch realizuje revíziu výrobných zariadení.dodal Koršňák.doplnila Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval o tom, že priemyselná produkcia v apríli 2019 medziročne vzrástla o 6,3 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v apríli 2019 oproti marcu 2019 znížila o 0,2 %.