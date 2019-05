Analytici: Rast vývozov v zahraničnom obchode SR v marci 2019 sklamal

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Rast vývozov v zahraničnom obchode SR v marci 2019 sklamal. Uviedol to v komentári k marcovej zahranično-obchodnej bilancii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.priblížil.Obrat v zahraničnom obchode podľa neho v marci nepotešil. Vývozy po zohľadnení tradičnej sezóny medzimesačne klesali druhý mesiac v rade, tentoraz o 1,3 %. Dynamika ich medziročného rastu sa tak zmiernila zo 7,6 % už len na 3,4 %. Vývozy tak zaznamenali najpomalší medziročný rast od marca minulého roka, kedy ich "nadol tlačila" Veľká noc, a to aj napriek priaznivej (nižšej) porovnávacej báze.spresnil.Doplnil, že vyššie priemyselné dodávky do postupne nabiehajúcej výroby v novom závode Jaguar Land-Rover by mali ešte aj v nasledujúcich pár mesiacoch dovozy "tlačiť nahor". Tie by však podobne ako v prvých dvoch mesiacoch roka mali byť kompenzované i rastúcimi vývozmi nových áut z novej automobilky.dodal Koršňák.doplnila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe vo štvrtok informoval, že v marci 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,198 miliardy eur, pri medziročnom raste o 3,4 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 6,1 % na 6,855 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 342,6 milióna eur, teda bolo o 161,4 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.