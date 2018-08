Analytici: Sankcie USA voči Rusku by nemali ovplyvniť ekonomiku SR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. augusta (TASR) – Sankcie Spojených štátov amerických voči Rusku by nemali výrazne ovplyvniť európsku ani slovenskú ekonomiku. V určitých prípadoch by mohli byť pre Európu výhodné, v niektorých však nie. Účinok nových amerických sankcií by mal byť obmedzený aj v prípade Ruska, ich druhá vlna však so sebou môže priniesť vážnejšie následky. Uviedli to pre TASR ekonomickí analytici.Rusko nepatrí medzi najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska, priamy vplyv americko-ruských sankcií na slovenskú ekonomiku by tak nebol výrazný, tvrdí analytička Poštovej banky Jana Glasová.skonštatovala s tým, že medzi týchto patrí napríklad Nemecko, Francúzsko, Taliansko či susedné krajiny.Pre vybrané firmy však môžu mať podľa analytika Tatra banky Tibora Lörincza sankcie negatívny vplyv. Napríklad v prípade, že ide o dodávateľov pre ruské firmy, ktorých sa sankcie výraznejšie dotknú. Glasová dodala, že tento krok USA môže mať čiastočne aj pozitívny vplyv na Európu. Mnohé ruské firmy by sa totiž mohli začať viac orientovať na európskych dodávateľov či odberateľov. Otázne podľa nej je aj to, do akej miery by Európska únia (EÚ) podporovala takúto spoluprácu, keďže aj ona sama sa pridala k USA, Británii, Kanade a ďalším krajinám v reakcii voči Rusku po kauze útoku na bývalého ruského agenta v Británii. Zároveň pripomenula, že EÚ má tiež rozohranú "sankčnú vojnu" s Ruskom v súvislosti s konfliktom na Kryme.Samotné Rusko by nové americké sankcie mali postihnúť v obmedzenom rozsahu, myslí si makrostratég Saxo Bank Christopher Dembik. Zdôraznil, že Rusko už nemá veľkú expozíciu voči americkej ekonomike.očakáva Dembik, podľa ktorého by nové sankcie negatívne postihli kurz ruského rubľa. Ten klesol na svoje dvojročné minimum a prepad zaznamenali aj ruské akcie, doplnila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.Prvá tranža ohlásených sankcií zahŕňa širší zákaz pre technologické vývozy do Ruska, veľa z nich však už pokryli predchádzajúce sankcie. Druhá vlna, ktorú USA plánujú spustiť, ak Rusko nebude spolupracovať na zastavení používania chemických zbraní, má podľa Muchovej vážnejší charakter.priblížila. Ak by prišlo k zavedeniu nových sankcií, vyvinie to podľa nej tlak na ruskú ekonomiku a pravdepodobne sa spomalí jej rast. Rozsah však závisí od konkrétnych zvolených opatrení.Podoba ruskej odvety zatiaľ nie je známa.skonštatovala Muchová.Ministerstvo zahraničných vecí USA v stredu (8. 8.) vyhlásilo, že do konca mesiaca zavedie nové sankcie, keďže dospelo k záveru, že Moskva použila v Británii nervový plyn proti bývalému ruskému dvojitému agentovi Sergejovi Skripaľovi a jeho dcére Julii, čo Rusko popiera.