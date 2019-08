Analytici: Slovenská ekonomika spomaľuje, rizikom je aj vývoj vo svete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. augusta (TASR) – Slovenská ekonomika už začala spomaľovať. Podľa analytikov tomu nasvedčujú najnovšie zverejnené údaje Štatistického úradu SR. Hrubý domáci produkt (HDP) rástol medziročne v 2. štvrťroku 1,9-percentným tempom a spomalil z 3,7 % zo začiatku tohto roka. Analytici tiež pravdepodobne zhoršia svoje odhady rastu pre tento rok.očakáva analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. Vplyv na vývoj slovenskej ekonomiky bude mať podľa analytikov najmä slabnúci externý dopyt, prejaviť by sa mal nielen v spotrebe domácností, ale aj v investíciách.hovorí Koršňák.Dobrou správou nie je ani vývoj vo svete. Spomalenie hlási aj nemecká ekonomika, ktorá je so slovenskou previazaná obchodne. Zlé čísla hlási aj Čína.podotkol hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda.Podrobná štruktúra HDP bude zverejnená v septembri.doplnila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.Analytici UniCreditu pravdepodobne zrevidujú rast HDP Slovenska smerom nadol z troch percent na približne 2,5 %.vysvetľuje Koršňák.Aj analytici Slovenskej sporiteľne očakávali pôvodne 3,4 % rast HDP.doplnila Muchová.Ekonomický rast sa podľa Koršňáka posunul viac smerom od rastu produktivity práce k rastu závislom na novej pracovnej sile, čo tlačí aj na rast miezd a znižuje medzinárodnú konkurencieschopnosť ekonomiky.doplnil Koršňák.Analytici kritizujú vládu za to, že nevyužila dobré ekonomické časy.dodal Koršňák.