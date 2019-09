Analytici: Slovenskú ekonomiku čakajú v najbližšom období horšie časy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) - Pokles zahraničného dopytu sa už prejavil aj na Slovensku. V druhom štvrťroku tohto roka totiž spomalil rast slovenskej ekonomiky. Podľa spresnených štatistík rástol hrubý domáci produkt medziročne 2 % tempom. Vývoj sklamal analytikov, zhoršujú preto odhad rastu na tento rok.Výrazné spomalenie slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku tohto roka podľa analytika VÚB Michala Lehutu spôsobil najmä pokles čistých vývozov.vysvetľuje Lehuta.Tiež podľa jeho slov klesli investície do nových stavieb, ale aj do strojov a zariadení v nefinančných podnikoch.doplnil Lehuta.Analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomíra Koršňáka vývoj ekonomiky v druhom štvrťroku sklamal.očakáva Koršňák.Rast slovenskej ekonomiky v najbližšom období pritom ohrozujú viaceré riziká.varuje Koršňák.Slovenskú ekonomiku tak podľa analytikov v najbližšom období čakajú horšie časy po relatívne silnejšom ekonomickom raste. Vyčítajú však vláde, že sa na ne dostatočne nepripravila. Problém vidia v zaostávajúcich investíciách, ako aj v nedostatočnej transformácii ekonomiky založenej viac na inováciách.dodal Koršňák.