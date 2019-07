ANALYTICI: Svetovú ekonomiku budú ovplyvňovať obchodné vojny či brexit

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júla (TASR) – Svetovú ekonomiku budú aj v lete ovplyvňovať hrozby obchodných vojen USA voči ostatným štátom, konflikt USA s Iránom a blížiaci sa pravdepodobný tvrdý brexit. Niektorým európskym krajinám, najmä prímorským, krátkodobo pomôže dovolenková sezóna, no potrebné štrukturálne zmeny to nenahradí, zhodli sa analytici oslovení TASR.Zatiaľ čo USA vykazujú v poslednom čase výrazný rast, Čína pociťuje, aj v dôsledku ciel zavedených na jej tovary USA, spomalenie expanzie ekonomiky, čo bude mať vplyv aj na Európu.uviedol analytik Czech fund Lukáš Kovanda.Podľa Kovandu sú však dva letné mesiace príliš krátky čas na to, aby sa v tak veľkej ekonomike, akou je európska, niečo zásadne zmenilo a skôr sa prehĺbi alebo mierne spomalí súčasný nepriaznivý trend.povedal Kovanda. Je však podľa neho otázne, do akej miery môže taký krok potlačiť horšiacu sa ekonomickú situáciu v Európe." dodal Kovanda.Na potrebné zásadné zmeny v ekonomikách niektorých európskych štátov upozornila aj analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Letné mesiace by podľa nej mohli mierne pomôcť ekonomickému rastu v turisticky populárnych destináciách – napríklad v Taliansku.pripomenula Muchová.Finančné trhy budú ovplyvňovať okrem hrozby obchodných vojen napríklad aj vývoj na britskej politickej scéne, napätie na Blízkom východe a jeho možný dopad na cenu ropy, ako aj pretrvávajúce spory v zahraničnom obchode. Podľa Muchovej sa zatiaľ tieto riziká nevyriešili.povedala Muchová.Ovplyvniť svetovú ekonomiku môže aj spor USA a Iránu. "upozornil Kovanda. Na spor podľa analytika doplácajú firmy, ktoré musia vo svojom podnikaní kalkulovať s cenami pohonných hmôt. Tieto spoločnosti sa musia pripraviť aj na scenár rýchlejšieho zvyšovania cien ropy." dodal analytik.