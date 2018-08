Analytici: Taliansko by malo konať, aby predišlo gréckemu scenáru

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) – Situácia v talianskej ekonomike zatiaľ nie je kritická, krajina by však mala začať konať, aby predišla gréckemu scenáru. Vyjadrenia novej vlády znepokojujú investorov, ktorí sa obávajú rastúceho dlhu, čo by bol pre krajinu problém. Taliansko má totiž po Grécku druhý najvyšší verejný dlh k hrubému domácemu produktu (HDP) v rámci Európskej únie (EÚ). Pre TASR to uviedli analytici, ktorí zároveň nepredpokladajú priamy vplyv situácie v Taliansku na európsku či slovenskú ekonomiku.Nemožno vylúčiť, že sa Taliansko dostane do podobnej situácie, v akej sa ocitlo Grécko, podotkol analytik Saxo Bank Tomáš Daňhel. Situácia pred desiatimi rokmi však bola odlišná.poznamenal s tým, že krajina by napriek tomu mala začať konať, aby podobným problémom predišla.Verejný dlh Talianska na úrovni približne 132 % HDP je druhý najvyšší v eurozóne a na tejto úrovni sa podľa Daňhela drží konštantne od roku 2014upozornil.Rast talianskej ekonomiky sa v minulom roku podarilo zvýšiť na 1,5 % oproti 0,9 % v roku 2016, klesla miera nezamestnanosti a problémy niektorých talianskych bánk sa postupne riešia, pripomenula analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Ani to však podľa nej nie je dostatočné, pričom problémom zostáva aj prístup novej vlády. Tá voličom sľúbila zvýšenie vládnych výdavkov na sociálnu politiku, zníženie daní a zmeny v dôchodkovej reforme.podotkla Jana Glasová, analytička Poštovej banky.Analytici napriek tomu predpokladajú, že talianska vláda bude k fiškálnej politike pristupovať obozretnejšie, ako sa zdalo. O ďalšom smerovaní Talianska podľa Glasovej veľa napovie návrh rozpočtu, ktorý by mala nová vláda predložiť na jeseň tohto roka.zdôraznila Muchová.Vývoj v Taliansku podľa Daňhela znepokojuje európske hospodárstvo, dôležité je predísť systémovému rozšíreniu medzi ďalšie krajiny.očakáva analytik.