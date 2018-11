Analytici: USA čakajú patové situácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. novembra (TASR) - Demokratická strana získala po ôsmich rokoch väčšinu v jednej z dvoch komôr amerického Kongresu, ale toto víťazstvo netreba preceňovať. Neznamená totiž, že demokrati presadia svoju politiku. Naopak, Spojené štáty čaká veľa politických patových situácií, predpovedajú viacerí americkí politickí analytici.Vďaka väčšine v Snemovni reprezentantov sa budú môcť demokrati pustiť do tém ako oddeľovanie detí migrantov od rodičov, kontroverzná otázka o občianstve, ktorá má byť na dotazníkoch sčítania obyvateľov o dva roky, vyšetrovanie zasahovania prezidenta do práce špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera, reforma zákona o vlastníctve zbraní a systém zdravotného poistenia. Stále však budú na schválenie čohokoľvek potrebovať podporu Senátu, kde si udržali väčšinu republikáni.upozornil denník Washington Post. Podobne viacerí analytici pre spravodajskú televíznu stanicu CNN povedali, že Spojené štáty čakajú mnohé patové situácie, keď sa demokratická snemovňa a republikánsky Senát nebudú schopní dohodnúť. Ak sa aj dohodnú, stále je tam prezident Donald Trump, ktorý rád využíva svoje právomoci naplno - vrátane vetovania návrhov zákonov či prijímania exekutívnych nariadení, ktoré si nevyžadujú podporu zákonodarcov. Podľa denníka The New York Times budú demokratickí lídri možno musieť hrať tvrdú hru.napísala v komentári rada editorov The New York Times.Demokratom by podľa editorov pomohlo, keby si našli jednu, dve politiky, ktoré by postavili republikánskych zákonodarcov na opačnú stranu voči prezidentovi. Podľa CNN existujú dve možnosti: buď budú medzi dvoma komorami Kongresu panovať rozpory a patové situácie, alebo budú obe strany prinútené nájsť spoločnú pôdu.(spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová)