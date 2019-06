Analytici: Vládne opatrenia by mali byť kryté úsporami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. júna (TASR) - Rezort financií počíta s nižším výberom daní a odvodov v tomto roku, rovnako aj so slabším rastom hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa analytikov by mala vláda lepšie zvažovať prijímanie opatrení v rámci sociálneho balíčka. Najmä ak chce dosiahnuť plánované vyrovnané hospodárenie.Inštitút finančnej politiky (IFP) vo štvrtok zverejnil odhad daňovo-odvodových príjmov. V tomto roku by mal výpadok dosiahnuť 35 miliónov eur, v nasledujúcich sa má ešte prehĺbiť. Vplyv na výber daní a odvodov má práve spomalenie slovenskej ekonomiky, ako aj legislatívne zmeny, napríklad zrušenie odvodu pre reťazce, či podpora výskumu, vývoja, alebo elektromobilov, ktorú zavádza novela zákona o dani z príjmov, ktorá je v parlamente v druhom čítaní.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) upozornil, že časy, kedy Slovensko malo nadpríjmy sú preč a prišiel čas citlivo zvažovať každý výdavok zo štátneho rozpočtu. V súvislosti s vývojom verejných financií hovorí o tom, že ministerstvo vývoj rozpočtu monitoruje, vníma riziká, ale na vysporiadanie sa s nimi zostáva do konca roka ešte šesť mesiacov.V parlamente sú však aj viaceré koaličné návrhy, ktoré strany zaradili do vládneho sociálneho balíčka. Podľa analytikov by sa mali prijímať za iného ekonomického vývoja.tvrdí analytik Inštitútu pre ekonomické a spoločenské analýzy Radovan Ďurana.Odhadovaný výpadok na daniach a odvodoch v objeme 35 miliónov eur v tomto roku je podľa neho zanedbateľný.poznamenal Ďurana.Analytici Slovenskej sporiteľne odhadujú deficit v tomto roku na 0,7 % HDP.doplnila analytička sporiteľne Katarína Muchová.Z hľadiska ekonomického cyklu je podľa nej vhodné v lepších časoch smerovať k vyrovnanému alebo prebytkovému hospodáreniu, aby sa vytvoril "vankúš na horšie časy".dodala Muchová.V parlamente sa napríklad nachádzajú návrhy na zvýšenie rodičovského príspevku, nezdaniteľnej časti základu dane, či návrh na zníženie dane z pridanej hodnoty na niektoré potraviny, alebo dane z príjmu právnických osôb.