Analytici: Zahraničný obchod sa v septembri vrátil k prebytkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zahraničný obchod sa v septembri vrátil k prebytkovej bilancii. Uviedol to v komentári k septembrovému zahraničnému obchodu Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Tohtoročný prebytok však výraznejšie zaostal za tým minuloročným, a preto sa 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu ďalej zmierňoval z revidovaných augustových 1,3 % už len na 0,9 % HDP a bol tak najnižší od septembra 2011. Prebytok zahraničného obchodu v septembriprebudený rast dovozov, zatiaľ čo vývozy len stagnovali. Vyššie dovozy (medziročne o 5,7 %) boli ťahané nahor najmä kategóriou stroje a prepravné zariadenia (9,4 %), čo by mohlo signalizovať buď vyššie investičné dovozy, alebo, pravdepodobnejšie, vyššie dovozy materiálu a tovarov pre výrobu.Ponukový šok v automobilovom priemysle, ktorý mal tento rok prispieť k rozšíreniu prebytkov zahraničného obchodu, je podľa Koršňáka v posledných mesiacoch výrazne tlmený rastúcou dovoznou náročnosťou domácej produkcie v automobilovom priemysle. Prebytok zahraničného obchodu sa tak posledné mesiace na rozdiel od pôvodných očakávaní nerozširoval, ale, naopak, zužoval.dodal Koršňák.Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, september priniesol dobré správy v oblasti zahraničného obchodu. Avšak aj keď septembrové dáta príjemne potešili, je to len opatrný optimizmus zo zlepšenia, keďže zahraničné riziká nepominuli a presun slabšieho výkonu nemeckej ekonomiky (hlavne priemyslu) cítiť v určitej miere aj na Slovensku.doplnila Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval o tom, že v septembri 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6,974 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,7 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 5,7 % na 6,811 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 162,2 milióna eur, teda o 320,4 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roka.