Analytici: Zahraničný obchod v júni opäť sklamal

Bratislava 8. augusta (TASR) - Zahraničný obchod (ZO) SR v júni 2019 opäť sklamal, vývozy sa výraznejšie prepadli. Zdá sa, že ani ponukový šok v automobilovom priemysle nie je v posledných mesiacoch schopný plne kompenzovať slabnúci dopyt u najvýznamnejších (európskych) obchodných partnerov. Uviedol to v komentári k júnovému ZO Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Pripomenul, že prebytok zahraničného obchodu sa tak podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v júni ďalej zmierňoval - vývozy prevýšili dovozy o 204 miliónov eur a 12-mesačný prebytok sa tak zmiernil z 2,4 % už len na 2,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavovalo jeho najnižšiu úroveň od úvodu roku 2012.poznamenal.Dôvodom slabnúcich vývozov je podľa neho pravdepodobne najmä slabnúci dopyt u najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska – v Nemecku a čiastočne aj v Česku.spresnil.Zahraničný obchod sa v druhom kvartáli podľa neho plne ocitol pod tlakom slabnúceho externého prostredia (ekonomického rastu v Európe). V priemere objem vývozov medziročne klesol o 1,5 %, a keďže cyklické spomalenie sa zo západnej Európy dostáva do domáceho dopytu len pozvoľna, dynamika medziročného rastu dovozov sa zatiaľ len spomalila zo 7,4 % na 2,5 %. Výsledkom je zmierňovanie prebytkovej bilancie zahraničného obchodu.dodal Koršňák.doplnila Mária Valachyová, hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne.ŠÚ SR informoval, že v júni 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,488 miliardy eur pri medziročnom poklese o 7,3 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 4 % na 6,284 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 203,6 milióna eur, teda bolo o 246,8 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.