Analytici zaznamenali pokles DDoS útokov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Analytici spoločnosti Kaspersky Lab zaznamenali v treťom štvrťroku 2018 pokles počtu DDoS útokov (útok na internetovú službu alebo webovú stránku), čo mohlo byť spôsobené tým, že mnohí prevádzkovatelia botov sústredili ich výpočtovú silu na výhodnejší a relatívne bezpečný spôsob zarábania peňazí, a to na ťažbu kryptomien.Zároveň, ako sa uvádza v správe spoločnosti, je dôležité zdôrazniť, že riziko DDoS útokov existuje aj v prípade, keď útočníci nehľadajú len finančný zisk. Ide totiž o účinný nástroj v prípade, ak chcú spôsobiť napríklad výpadok prevádzky.Správa spoločnosti Kaspersky Lab týkajúca sa DDoS útokov však zaznamenala aj pokračujúci trend, a to útoky cielené na vzdelávacie organizácie, ktoré po lete opäť otvorili svoje dvere študentom.Útočníci boli najaktívnejší najmä v auguste a septembri, čo dokazuje aj vysoký počet DDoS útokov na vzdelávacie inštitúcie s príchodom nového akademického roka. Tento rok sa obeťou útokov stali webové stránky jednej z popredných britských univerzít – Univerzity v Edinburgu, a tiež amerického poskytovateľa softvéru Infinite Campus, ktorý zastrešuje portály určené pre rodičov študentov mnohých verejných škôl.Experti zistili, že k väčšine týchto DDoS útokov došlo počas semestra a, naopak, počas prázdnin je situácia pokojnejšia. K podobnému záveru dospela aj britská organizácia Jisc. Po zozbieraní údajov týkajúcich sa série útokov na univerzitách zistili, že počet útokov klesol, keď boli študenti na prázdninách. Počet útokov tiež klesá mimo študijných hodín, pričom zásahy DDoS vo vysokoškolských zdrojoch sa vyskytujú hlavne medzi 9.00 a 16.00 hod. Tieto zistenia naznačujú, že za útokmi by mohli stáť práve študenti.V období od júla do septembra napadli DDoS boty organizácie v 82 krajinách. Pokiaľ ide o počet útokov, na prvom mieste bola opäť Čína. Spojené štáty americké zaznamenali návrat na 2. miesto po tom, čo ich v druhom kvartáli predbehol v rebríčku Hongkong. Treťou v poradí je Austrália.