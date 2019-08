Analytici znížili prognózy priemernej ceny ropy pre tento rok

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 31. augusta (TASR) - Analytici znížili svoje prognózy cien ropy na najnižšiu úroveň za posledných 16 mesiacov. V prieskume agentúry Reuters ako dôvod uviedli klesajúci globálny dopyt súvisiaci so spomalením hospodárskeho rastu a s neistotou vzhľadom na obchodnú vojnu medzi USA a Čínou.Na prieskume sa zúčastnilo 51 ekonómov a analytikov, ktorí predpovedajú pre tento rok priemernú cenu severomorskej ropy Brent na úrovni 65,02 USD za barel (58,92 eura), čo je v porovnaní s júlovou prognózou 67,47 USD za barel zníženie zhruba o 4 %. Priemerná cena doteraz dosahuje 65,08 USD za barel. Ide o najnižšiu prognózu pre Brent od marca 2018.Tohtoročný výhľad pre americkú ľahkú ropu West Texas Intermediate (WTI) sa znížil na 57,90 USD za barel, čo je najnižšia úroveň od januára 2018. Júlová prognóza hovorila o priemernej cene 59,29 USD za barel a doteraz je priemer 57,13 USD za barel.Obchodný spor medzi USA a Čínou je hlavným dôvodom pre takmer 20-percentný prepad cien ropy z aprílového vrcholu. Pokles brzdí len znižovanie ťažby v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Podľa niektorých analytikov by OPEC mohol predĺžiť dohodu o obmedzení produkcie aj po roku 2020.Analytici v tomto roku predpovedajú nárast dopytu o 0,9 až 1,3 milióna barelov denne v porovnaní s júlovou prognózou 0,8 až 1,4 milióna barelov denne. Naproti tomu americký Úrad pre energetické informácie (EIA), Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) a OPEC svoje prognózy dopytu v auguste znížili.Ceny ropy môže do určitej miery podporiť napätie na Blízkom východe, sankcie USA voči Iránu a Venezuele a v porovnaní s očakávaniami nižšia ťažba v USA. Okrem toho jednorazový pozitívny impulz môže prísť zo strany Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), ktorej nové pravidlá vstúpia do platnosti budúci rok a zakážu lodiam tankovanie paliva s obsahom síry nad 0,5 %.(1 EUR = 1,1036 USD)