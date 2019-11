Analytička: V Bratislave je o polovicu viac kancelárií ako pred rokmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) - Masívna výstavba kancelárskych priestorov v Bratislave je v posledných rokoch neprehliadnuteľná. Kým v roku 2008 ich výmera predstavovala 1,2 milióna metrov štvorcových (m2), v súčasnosti je to 1,8 milióna m2. Médiá o tom informovala analytička Wood & Company Eva Sadovská.Najvýraznejší medziročný nárast výmery bol v roku 2009, a to o vyše 10 %, kedy boli dokončené projekty, ktorých realizácia začala pred vypuknutím krízy. Ďalšie roky boli poznačené hospodárskou krízou, ale na druhej strane aj príležitosťami súvisiacimi s očakávaným pozitívnym vývojom ekonomiky.konštatovala s tým, že pokles v roku 2013 čiastočne súvisel aj so zatvorením jedného z bratislavských biznis centier.Náladu, správanie aj stav na trhu s komerčnými nehnuteľnosťami popisuje aj tzv. miera neobsadenosti. Najnižšia miera neobsadenosti bola evidovaná podľa Sadovskej počas predchádzajúcich troch rokov, keď sa pohybovala okolo 6 %. Najvyššia úroveň, presahujúca 15 %, bola vypočítaná pre rok 2013. Podľa najaktuálnejších údajov, za prvý polrok 2019 došlo k nárastu miery neobsadenosti nad 8 %.Nech už Slováci vykonávajú akúkoľvek profesiu, každý týždeň odpracujú v priemere 41 hodín, a tak minimálne tretinu každého pracovného dňa strávia na pracovisku, uvádza analytička s tým, že pracovné prostredie v nemalej miere vplýva na výkon zamestnanca. „“ konkretizovala.V súčasnosti sa pre zamestnancov stáva stále dôležitejším aj hodnotové smerovanie zamestnávateľa, zvlášť v oblasti udržateľného rozvoja.