Analytička: Vlani minul Slovák na potraviny a nápoje 864 eur

Bratislava 8. novembra (TASR) - Vlani minul Slovák na nákup potravín a nealkoholických nápojov 864 eur. NajmenejPrešovčania, najviac Trenčania. Uviedla to Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD).spresnila.Spomedzi potravín Slovák pritom najviac utratil za mäso, a to 212 eur, nasledovali mlieko, syry a vajcia (146 eur) a chlieb a obilniny (141 eur).poznamenala.Upozornila, že nákupné preferencie Slovákov sa menia aj v závislosti od toho, v akej domácnosti žijú. Inak vyzerá nákupný košík dôchodcu a inak pracujúcich rodičov troch malých detí. Iné možnosti má zarábajúci človek, na značné finančné limity už pri nákupe potravín naráža nezamestnaný. Práve domácnosti s nezamestnanými členmi vlani v prepočte na osobu minuli na nákup potravín 525 eur.Naopak, v domácnostiach s pracujúcimi predstavovala podľa Sadovskej táto suma v prepočte na jedného člena 826 eur.informovala.Doplnila, že najvyššia suma podľa údajov ŠÚ SR vychádza na obyvateľa Trenčianskeho kraja, a to až 963 eur. Za ním nasledujú obyvatelia Trnavského kraja (925 eur) a Žilinského kraja (902 eur).podčiarkla.dodala analytička SFD.