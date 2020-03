Analytik Baránek: Matovič nemal ustúpiť, bola to bitka o posty

Uviedol to pre Webnoviny analytik Ján Baránek. „Nemal ustúpiť,“ dodal na margo dohody štyroch koaličných strán, že strana SaS získa tri kreslá v novej vláde. Strana SaS získala týmto nadštandard.

Strany zároveň podľa Baránka vyslali signál, „že to bola bitka o posty a nie o vízie.“ Správali sa tak ako všetky doterajšie vlády, napriek tomu, že ešte tesne po voľbách hovorili o niečom inom

Klus by nemal byť ministrom zahraničia

Veľkým problémom pre Jána Baránka je prípadné obsadenie šéfa rezortu diplomacie Martinom Klusom. V dnešnej situácii, keď vo svete je kritická situácia pre koronavírus a na Gréckej hranici je tisíce migrantov je riskantný krok dosadiť na tento post nováčika v tejto oblasti.

Mal by to byť človek, ktorého rešpektujú v zahraničí. Týmto sa oslabí hlas Slovenska v Bruseli, ktorý aj doteraz bol slabý. Je to podľa Baránka chyba v súčasnej situácii, ktorá môže mať dopad aj na ekonomickú oblasť.

„Ak nemali vlastného, mohla koalícia hľadať niekoho aj z vonku,“ uzavrel Baránek.





