Analytik: Cena benzínu a nafty v najbližších týždňoch poklesne

Bratislava 11. augusta (TASR) - Cena benzínu a nafty v najbližších týždňoch poklesne. Zlacnenie by malo byť v rozsahu 2 až 3 centov za liter. Príčinou je predovšetkým prepad cien ropy na svetových trhoch. Uviedol to pre TASR Boris Tomčiak, analytik Finlord, s.r.o.priblížil.Medzinárodná energetická agentúra podľa jeho slov vydala v piatok (9. 8.) svoj výhľad. V ňom opäť znížila predpoveď rastu spotreby tejto komodity. Kartel OPEC síce produkuje najmenej ropy za posledných 5 rokov, ale aj tak je na trhu momentálne prebytok ropy.Dodal, že agentúra očakáva, že v druhej polovici roka sa prebytok ropy zníži. "Preto nečakáme ďalší výraznejší prepad ceny ropy. Ropa by sa mala v najbližších týždňoch obchodovať na úrovni 60 dolárov za barel," uzavrel Tomčiak.(1 EUR = 1,1198 USD)