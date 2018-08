Analytik: Ceny pohonných látok by sa mali mierne zvýšiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Ceny pohonných látok by sa v najbližšom období mali mierne zvýšiť. Uviedol to pre TASR Boris Tomčiak, analytik Finlord s. r. o.spresnil.Zdražovanie ropy je podľa neho spôsobené zvyšujúcou sa globálnou spotrebou a obavami, že sezóna hurikánov obmedzí aj tento rok ťažbu ropy v Mexickom zálive.Ceny ropy vzrástli, pričom cena Brentu prekročila hranicu 75 USD (64,77 eura) za barel (159 litrov). Rast podporili najmä očakávania výrazného úbytku iránskej ropy na trhu, silnejšiemu rastu však zabránil pokračujúci obchodný spor medzi USA a Čínou, ktorý nezmiernili ani ostatné rokovania vo Washingtone.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla do 8.39 h SELČ o 44 centov na 75,17 USD (64,92 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 49 centov na 68,32 USD/barel.Ceny nahor posúvajú blížiace sa sankcie USA voči Iránu v oblasti obchodu s ropou. Od novembra plánuje Washington úplne zastaviť vývoz ropy z Iránu a v tomto smere tlačí aj na európske firmy. Irán je tretím najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Jeho vývoz dosahuje v priemere 2,5 milióna barelov denne, postupne však klesá.Na druhej strane, smerom nadol tlačia ceny ropy informácie o pokračujúcich obchodných sporoch USA a Číny. Vo štvrtok (23.8.) sa skončili najnovšie rokovania, ktoré sa uskutočnili vo Washingtone, výsledok však nepriniesli. Naopak, od štvrtka obe krajiny zaviedli voči sebe nové clá na tovar v hodnote 16 miliárd USD. Pokračovanie obchodných sporov môže negatívne zasiahnuť obidve ekonomiky, čo by sa odrazilo na dopyte po rope.