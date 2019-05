Analytik: Euroskeptické strany sú názorovo nejednotné

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 21. mája (TASR) - Dosah prípadného posilnenia euroskeptických strán po májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) na budúcnosť Európskej únie netreba preceňovať. Tieto strany totiž nie sú pre fungovanie európskych inštitúcií veľmi relevantné. Okrem toho, že nemajú žiaden záujem podieľať sa na reforme Únie, oslabujú ich aj vážne vzájomné nezhody. V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ Centra pre európske politické štúdie (CEPS) Daniel Gros.Nemecký analytik už dávnejšie vo svojom článkuupozornil na zdanlivý rozpor medzi vysokou popularitou Európskej únie v prieskumoch verejnej mienky a očakávanými ziskami euroskeptických strán v nadchádzajúcich eurovoľbách.Za popularitou Únie vidí Gros tri hlavné faktory: prekonanie migračnej krízy, dobrý stav európskej ekonomiky a zatiaľ najnižšiu mieru nezamestnanosti v tomto storočí.dodal.Gros však na druhej strane poukazuje na to, žeJe podľa jeho názoru preto normálne,, a napriek popularite Únie ako takej nesúhlasia s týmto vývojom. Gros v tejto súvislosti pripomenul, že podobnému problémuRast euroskeptických strán preto analytik nevníma ako dôsledok všeobecnej nespokojnosti s EÚ alebo európskou ekonomikou. Ide podľa neho skôr o prirodzenú reakciu na súčasné tempo európskej integrácie.uviedol Gros a dodal, že sú v tomto smere častoTie sa podľa neho totiž - bez ohľadu na svoju proeurópsku rétoriku - samy často stavajúPrípadnú hrozbu euroskeptických strán pre Úniu zmierňuje aj to, že tieto zoskupenia nedokážu pre svoju vnútornú rozdrobenosť vystupovať ako jednotné hnutie, tvrdí Gros.priblížil Gros.Skutočným testom bude podľa analytika obdobie po májových voľbách do EP, keď budú euroskeptické strany. Že k tomu skutočne dôjde, analytik vzhľadom na už spomínanú názorovú nejednotnosť euroskeptických strán nepredpokladá.uzatvoril Gros.