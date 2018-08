Analytik: Facebook by mohol signalizovať pád technologického sektora

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. augusta (TASR) – Veľké výdavky Facebooku na obnovu infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti sa podpísali pod nižšie prevádzkové marže, ako boli očakávané. V reakcii na to klesla hodnota akcií spoločnosti, neskôr sa však stabilizovala. Najväčším rizikom do budúcnosti môže byť klesajúca krivka marží spoločnosti, ktorú nedokážu vykompenzovať ani rastúce príjmy z jej aplikácií WhatsApp, Instagram a Messenger. Myslí si to akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.Investori podľa neho používajú pre akcie firiem Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google ustálenú skratku FAANG.podotkol Garnry.Dôsledkom toho bol vznik nového pojmu MAGA, ktorý zahŕňa firmy Microsoft, Apple, Google a Amazon. Podľa analytika ide o technologických gigantov, ktorí ponúkajú o niečo stabilnejší výhľad ako Facebook, pretože majú prepracovanejšiu infraštruktúru. Dodal, že kľúčovým pri týchto firmách nie je ich výkon, ale potenciál.upozornil Garnry.Všetkým spoločnostiam, ktoré svoju hodnotu odvodzujú najmä od osobných údajov svojich užívateľov, podľa neho hrozí, že budú v súčasnom prostredí vystavení tlaku regulácií.priblížil Garnry s tým, že tzv. bezplatné služby fungujúce na základe zobrazovania online reklám výmenou za dáta používateľov sú momentálne v pozornosti regulačných úradov.Sektor technológií je však podľa analytika stále atraktívny.skonštatoval Garnry.