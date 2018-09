Analytik: Maloobchodné tržby v júli príjemne prekvapili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. septembra (TASR) – Maloobchodné tržby v júli príjemne prekvapili, keď začali tretí kvartál s relatívne silným rastom. Spotreba domácností v slovenských obchodoch sa tak podľa všetkého vracia k dynamickejšiemu rastu. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa maloobchodné tržby v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšili o 1,6 % a medziročne vzrástli o 4,3 %. V porovnaní s júlom minulého roka mohol podľa analytika pomôcť aj jeden pracovný deň navyše.Oživenie zaznamenali v júli v porovnaní so slabším druhým kvartálom oba hlavné segmenty maloobchodu – potravinový aj nepotravinový. Koršňák však upozornil, že ani silnejší medzimesačný rast nestačil v prípade potravinového segmentu na úplné vymazanie strát z minulých mesiacov.Dynamický medzimesačný rast tržieb v siedmom mesiaci vykázal najmä nepotravinový segment, dynamika jeho medziročného rastu sa opäť vrátila do dvojciferných úrovní, zdôraznil analytik. Rast podľa údajov ŠÚ SR zaznamenala v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka väčšina činností, najvýznamnejšie však maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 13,9 %, maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 11,9 % a maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov o 11,1 %. Nižšie tržby boli hlavne v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 4,8 %.Oživenie v júli dosiahli aj tržby mimo tradičného maloobchodu.vyčíslil analytik.Zároveň dodal, že spotrebiteľská nálada zostáva nad dlhodobým priemerom a po jemnom zimnom zhoršovaní sa v posledných mesiacoch opäť vyšplhala naspäť k pokrízovým maximám.podotkol analytik.