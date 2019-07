Analytik: Mnohé štátne nemocnice opätovne generujú nové vysoké dlhy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 22. júla (TASR) – Napriek tomu, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spustilo tretie kolo oddlžovania nemocníc, ukazuje sa, že navrhnutý sankčný model pri aktuálnom oddlžovaní a následnom neplnení kritérií vôbec nefunguje. Pre TASR to uviedol analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar.Podľa jeho slov takýto krok nemá žiadny odstrašujúci efekt. "mieni. Negatívne vníma Zachar aj to, že verejnosť nemá prístup k ozdravným plánom jednotlivých oddlžovaných nemocníc, takže nedokáže kontrolovať a vyvíjať tlak na ich plnenie.komentoval systém oddlžovania nemocníc.Analytik mieni, že ak by sa to v budúcnosti malo zmeniť, musí sa začať presadzovať odpolitizovanie zdravotníctva. Zachar v tejto súvislosti pripomína, že politická moc sa nemá zneužívať na presadzovanie partikulárnych záujmov.Riešením by podľa jeho slov bolo zavádzanie tzv. tvrdých rozpočtových obmedzení a menenie motivácií aktérov v systéme tým smerom, aby sa oplatilo poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a súčasne rozumne hospodáriť, lebo za to bude adekvátna odmena.uzavrel.Oddlžovanie nemocníc sa dostalo do poslednej tretej etapy. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ju spustilo v júni, aktuálne veritelia verifikujú pohľadávky.V prvej etape, ktorá sa skončila v júli 2018, bola oddlžovaná suma 339 miliónov eur. Objem peňazí zahŕňal veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. Do procesu oddlžovania sa zapojilo 29 nemocníc a Národná transfúzna služba.V druhej etape oddlženia je výsledná suma oddlžených pohľadávok z fixného diskontu vyššia ako 402.000 eur a suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie predstavuje viac ako 54,7 milióna eur. Všetky dohody sú rovnako zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.