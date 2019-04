Analytik: Náhrady originálnych liekov pomáhajú šetriť peniaze

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. apríla (TASR) - Slovensko môže šetriť náklady na lieky využívaním ich náhrad.hovorí riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš.Ozrejmil, že udržaniu systému zdravotnej starostlivosti by mohla pomôcť aktívna podpora súťaže na liekovom trhu, ktorej výrazne pomáha používanie generických a biologicky podobných liekov. Podľa Asociácie generických výrobcov GENAS majú generiká sťažený vstup na slovenský trh, lebo systém úhrad liekov z prostriedkov verejného zdravotného poistenia umožňuje rozdiely v úhradách originálnych a generických liečiv. GENAS tvrdí, že neisté podnikateľské prostredie pre výrobcov a nesystémové zmeny v úhradách a kategorizácii vytvárajú nepredvídateľné podmienky, ktoré obmedzujú plánovanie pre výrobcov, a tak znemožňujú schopnosti vyjednávania lepších cien.Ďalšou prekážkou má byť to, že podľa súčasnej legislatívy sa aj zmena veľkosti balenia existujúceho generika už považuje za nové generikum a podlieha cenovému konaniu, čo má mať negatívny dosah už na všetky existujúce balenia v zozname.Slovensko pri výdavkovo najväčších molekulách zatiaľ podľa Goliaša v prieniku biosimilárnych liekov zaostáva za mnohými vyspelejšími štátmi Európskej únie (EÚ).zhrnul.V EÚ podľa neho nové biologicky podobné lieky rýchlo prenikajú na trhy. To sprevádza prudký pokles cien, čo umožňuje dosahovať výrazné finančné úspory aj rozšírenie liečby na širší okruh pacientov.pripomenul farmakoekonóm Branislav Obšitník.Ministerstvo zdravotníctva pre TASR reagovalo, že realizuje množstvo edukačných aktivít o biosimilárnych liekoch, o tom, že majú rovnakú účinnosť ako originálne lieky a snaží sa vytvárať jasné a predvídateľné podmienky pre farmaceutické firmy aj pre platcov.uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Každý štvrťrok ministerstvo podľa nej vykonáva revíziu úhrad, pričom hlavným cieľom je zohľadniť cenotvorbu v dôsledku vstupu generických a biosimilárnych liekov.doplnila Eliášová.