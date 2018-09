Analytik: Potraviny na Slovensku od roku 2000 zdraželi o 46 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Od začiatku milénia zdraželi potraviny na Slovensku o 46 %. Spolu s Rakúskom je SR v strede európskeho rebríčka. Informovala o tom Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD).Slovensko si podľa nej v tomto roku pripisuje na svoje konto nelichotivé prvenstvo v EÚ, nakoľko ceny potravín a nealkoholických nápojov v SR rastú najvýraznejším tempom v rámci celej EÚ.spresnila.Jednoznačne najpomalší nárast cien potravín a nealkoholických nápojov v období 2000 až 2017 evidovali podľa nej v Írsku, a to o 7,6 %. V prípade Portugalska od začiatku milénia narástli ceny potravín a nealko nápojov o 27,5 %, vo Francúzsku a Holandsku zhodne o 31 %. Naopak, absolútnym rekordérom, a teda ekonomikou s najrýchlejším nárastom cien potravín a nealkoholických nápojov (až o 185,6 %), je Rumunsko. O vyše 120 % vzrástli ceny potravín od roku 2000 aj v Maďarsku a Lotyšsku.Poznamenala, že za posledných 17 rokov ceny tovarov a služieb na Slovensku vzrástli celkovo o 64,1 %. Najvýraznejší nárast sa pritom zaznamenal v prípade vzdelávania, a to o takmer 173 %. Nasledovala kategória bývanie a energie s nárastom cien o takmer 140 %. Iba nábytok a zariadenie domácností je lacnejšie ako na začiatku milénia, a to asi o 9 %.dodala Sadovská.