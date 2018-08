Analytik: Priemerná hodnota bytov v krajských mestách mierne stúpla

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 13. augusta (TASR) - Priemerná hodnota bytu na Slovensku za krajské mestá sa v júli 2018 oproti júnu tohto roku zvýšila z 1613 eur na 1621 eur za štvorcový meter (m2). Ide o najnižší medzimesačný rast za posledné obdobie. TASR o tom v pondelok informoval analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.Splnili sa tak podľa neho predpoklady, že po zavedení opatrení Národnej banky Slovenska pre úvery od 1. júla tohto roka čakajú na ľudí stabilnejšie ceny nehnuteľností.konštatoval s tým, že preto ani v auguste neočakáva zásadné zmeny v cenách bytov. Kam bude smerovať realitný trh, to ukáže jeseň.Podľa jeho informácií v segmente starších 2-izbových bytov je najdrahšie hlavné mesto s priemernou cenou 2440 eur/m2. V Trnave, Nitre, Žiline a Košiciach je to od 1500 do 1600 eur/m2 a v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove od 1250 až 1300 eur/m2.