Analytik: Priority včlenené v migračnom pakte OSN odrážajú, čo chce V4

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 20. novembra (TASR) - Globálny pakt OSN o migrácii prináša prvý historický pokus o spoločné riadenie, nastavenie určitého rámca pre migračnú politiku na svetovej úrovni. Táto snaha je prelomová, keďže dodnes nič také neexistovalo. Regulovaný bol len azyl, prípadne utečenectvo. V rozhovore pre TASR to povedal analytik z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) Tomáš Jungwirth.V zložitom geopolitickom kontexte bolo podľa odborníka na migračnú a integračnú politiku jasné, že nebude jednoduché nájsť konsenzus na svetovej úrovni. "povedal Jungwirth.Medzi spomínané priority európskych štátov zakomponované v pakte patrí napríklad historicky prvá deklarácia afrických štátov, že budú prijímať späť svojich občanov v prípade ich návratu. Dokument sa ďalej venuje potláčaniu nelegálnej migrácie a pašovania, ako aj posilneniu policajnej spolupráce či spolupráci na ochrane hraníc. Podľa Jungwirtha ide o priority, ktoré zásadným spôsobom odrážajú to, čo si želajú európske krajiny vrátane Vyšehradskej štvorky (V4).Migračný pakt OSN sa podľa neho stal terčom určitej politickej skupiny, respektíve skupín, ktoré majú za cieľ útočiť na akýkoľvek multilaterálny systém. "" zdôraznil Jungwirth.Pakt sa síce dotýka aj problematiky nelegálnej migrácie, ale jeho snahou je podľa Jungwirtha iba. Dostávame sa totiž do situácie, keď sa ľudia - ktorí sú na nejakom území bez platného povolenia na pobyt - ocitajú na okraji spoločnosti a nie je možné pre nich zaistiť základné životné potreby.Globálny pakt OSN o migrácii je podľa neho istým spôsobom kompromisný. Štáty sa dohodli, že je právne nezáväzný a nemá teda silu medzinárodnej zmluvy. "" vysvetlil.Pakt je potrebné podľa analytika vnímať ako určitý zoznam nástrojov, z ktorého si môžu signatárske krajiny vyberať v prípade, že budú ďalej rozvíjať svoju migračnú politiku. Ide teda o návrhy, kam by sa mohli krajiny uberať.Dôsledná implementácia dokumentu podľa neho už závisí od vôle jednotlivých štátov, resp. regionálnych združení krajín. Je dôležité zamerať sa na to, aby štáty skutočne plnili to, k čomu sa prihlásili.vysvetlil.Predstava, že migráciu bude ktorýkoľvek štát na svete riešiť čisto jednostranne, je podľa Jungwirtha mylná. Upozornil, že v súčasnosti tiež prevláda mylná predstava, že dokument sa týka len milióna potenciálnych migrantov alebo utečencov z Afriky a Blízkeho východu.Migračný pakt sa totiž významným spôsobom týka ľudí, ktorí za prácou prichádzajú legálne, čo je podľa analytika väčšina migrantov, ktorí dnes smerujú do našich krajín. Pakt sa podľa jeho slov snaží, aby sa títo ľudia mohli svojimi kvalifikáciami úspešne uplatniť na trhu práce v týchto krajinách, ako aj úspešnejšie začleniť do prijímacích spoločností.Podľa Jungwirtha je v tejto súvislosti potrebné pozerať na to, aké sú migračné kontexty jednotlivých štátov. V prípade Slovenska spomenul migrantov z Ukrajiny či Srbska, v ČR z Ukrajiny, Vietnamu a Mongolska.dodal analytik.Na migračnom pakte sa 193 členských štátov OSN dohodlo ešte v septembri 2016. Práce na jeho znení sa začali v apríli 2017 a schválené bolo v júli 2018. Cieľom tohto 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov.Európska komisia minulý týždeň vyjadrila silnú podporu pre túto dohodu, ktorá by mala byť prijatá na decembrovej medzivládnej konferencii v Marrákeši. Viacero krajín vrátane Austrálie, Bulharska, Česka, Maďarska, Rakúska či Spojených štátov však už oznámilo, že sa k tejto iniciatíve nepripoja.Na Slovensku o tomto dokumente prebiehajú diskusie. Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák zdôrazňuje, že ide o politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti, a že formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu.