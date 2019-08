Analytik: Razantný rast minimálnej mzdy je nebezpečný

Róbert Chovanculiak. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 2. augusta (TASR) - Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico zle vypočítal výšku minimálnej mzdy podľa návrhu Európskej sociálnej charty. Tvrdí to analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (Iness) Róbert Chovanculiak. Okrem toho upozorňuje na viaceré riziká razantného zvyšovania minimálnej mzdy.Fico chce rokovať s koaličnými partnermi o zavedení automatického mechanizmu zvyšovania minimálnej mzdy na Slovensku. Strana pripravuje novelu zákona o minimálnej mzde, aby sa do legislatívy zakotvilo, že nesmie byť nižšia ako 60 % z priemerného zárobku, ale zároveň by mal byť ponechaný aj priestor na sociálny dialóg medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov.upozornil v piatok Chovanculiak. Podľa jeho slov, ak by sa takýmto spôsobom prepočítal návrh Smeru, tak by minimálna mzda mala vzrásť na 572 eur a nie 603 eur, ako uviedol Fico.tvrdí Chovanculiak.Celý návrh Smeru-SD je však podľa neho nezmyselný.priblížil Chovanculiak.Rizikom razantného zvyšovania minimálnej mzdy sú podľa analytika Iness aj extrémne vysoké regionálne rozdiely na Slovensku.vysvetlil Chovanculiak.Ak by bola minimálna mzda vo výške, ako navrhuje Smer, tak by sa podľa Inessu v Prešovskom kraji priblížila úrovni 80 % mediánovej mzdy.doplnil Chovanculiak.Iness tiež upozorňuje, že minimálna mzda posledných päť rokov rástla dvakrát rýchlejšie ako priemerná.dodal Chovanculiak.Fico však viackrát odmietol, že by zvyšovanie minimálnej mzdy malo negatívny vplyv na trh práce.uviedol v pondelok (29. 7.) na tlačovej konferencii líder Smeru-SD.