Analytik: Realitný trh v súčasnosti pripomína dobre rozbehnutý vlak

Bratislava 19. apríla (TASR) - Ceny nehnuteľností rastú, keďže realitný trh v súčasnosti pripomína dobre rozbehnutý vlak, ktorý sa nechystá spomaľovať. Ekonomika napreduje dobre, úrokové sadzby na hypotéky sú mimoriadne nízke. Ponuka nehnuteľností vzhľadom na silný apetít ľudí nakupovať, je pritom nedostatočná. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.Okrem toho sa na realitnom trhu začínajú podľa neho prejavovať známky tzv. stádovitého správania mnohých záujemcov o bývanie.poznamenal Kubrický s tým, že rast cien takisto povzbudzuje iracionálne správanie časti potenciálnych kupujúcich, ktoré je spojené so snahou naskočiť na realitnú vlnu za každú cenu.V tejto súvislosti poznamenal, že dlhodobo byty najviac nakupujú ľudia vo veku od 30 do 40 rokov. V tomto období sú ich príjmy často najvyššie, zároveň ich však k novému bývaniu motivuje aj zmenená životná situácia.Vzhľadom na dynamický rast cien bytov v prvom štvrťroku 2019 na úrovni 3,5 % sa môže zdať, že opatrenia Národnej banky Slovenska na sprísnenie úverových podmienok obyvateľstvu dostatočne nezabrali, tvrdí analytik.konštatoval.Hodnota realitného barometra, ktorý vyjadruje priemernú hodnotu bytov za krajské mestá, sa zvýšila z 1671 na 1730 eur/meter štvorcový (m2)." dodal. Znamenalo by to, že rast cien za rok 2019 bude, podobne ako v minulom roku, dvojciferný.