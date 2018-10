Analytik:Rozširovaním potvrdí EÚ svoju životaschopnosť napriek brexitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 3. októbra (TASR) – V Európskej únii panuje únava a neochota z rozširovania. Medzi dôvodmi sú ešte stále pretrvávajúce dozvuky ekonomickej krízy z roku 2008, migračná kríza vyvolávajúca obavy a úzkosti bežných ľudí, ako aj rozčarovanie na západe z posledného rozširovania o krajiny, ktoré sú vnímané ako problémové, keďže ani po 14 rokoch od vstupu a napriek predvstupovému približovaniu sa demokratickým princípom ešte stále nezdieľajú rovnaké hodnoty. Uviedol to analytik zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Juraj Krúpa. Reagoval tak na otázku TASR, ako by vstup balkánskych krajín do EÚ ovplyvnil jej bezpečnosť, keďže počas októbrovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu v Štrasburgu vystúpil prezident Čiernej Hory Milo Djukanovič ako predstaviteľ kandidátskej krajiny.konštatoval analytik.Podľa neho trvalo nejaký čas, kým sa EÚ opäť začala pozornejšie zaoberať situáciou na Balkáne, uvedomujúc si nestabilnú bezpečnostnú situáciu, nedostatočné reformy spojené aj s únavou týchto krajín z dlhodobého prístupového procesu. Aj vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú a ekonomickú situáciu regiónu prišla Európska komisia začiatkom roka 2018 s novou stratégiou rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu. Práve v tejto súvislosti sa začali skloňovať najviac štáty Srbsko a Čierna Hora.zdôraznil.Aj napriek nedostatkom EÚ projekt zostáva pre štáty naďalej príťažlivý. "uviedol Krúpa.Upozornil však na to, že z EÚ ako organizácie ekonomickej spolupráce sa postupne vyvíja aj bezpečnostná organizácia. Budujúc a posilňujúc svoje bezpečnostné a obranné kapacity, bude podľa neho citlivo vnímať aj bezpečnostný rozmer svojho rozširovania." dodal.Napriek všetkému je presvedčený, že ak bude Srbsko stáť pred voľbou integrácie do Európy alebo orientáciou na Rusko, tak preváži záujem krajiny o stabilitu a ekonomický rozvoj.Prezident Čiernej Hory Milo Djukanovič vystúpil v utorok ako hosť pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Poslancov ubezpečil, že Čierna Hora bude vždy pre Európsku úniu stabilným partnerom. Upozornil, že jeho krajina má momentálne vedúcu úlohu v procese začleňovania do EÚ - je najďalej zo všetkých kandidátskych krajín. Otvorených má už 31 z celkovo 35 prístupových kapitol.Prezident v tejto súvislosti opísal nedávno získané členstvo v NATO ako najväčšie uznanie výsledkov svojej krajiny pri dosahovaní stabilných reforiem. Čierna Hora sa stala v poradí 29. členom Severoatlantickej aliancie 5. júna 2017. Rokovania s Bruselom o pristúpení k EÚ sa začali v júni 2012.