Analytik: Slovenský maloobchod sa ani po lete nezotavil

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenský maloobchod sa ani po lete nezotavil. Uviedol to v komentári k septembrovým maloobchodným tržbám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.spresnil.Stále teda podľa Koršňáka platí, že tržby slovenských obchodníkov úplne nekorešpondujú s pretrvávajúcim rastom príjmov domácnosti. Trh práce síce začína vykazovať známky spomaľovania, avšak naďalej ostáva relatívne silný - nezamestnanosť stagnuje, pretrváva aj rast miezd zamestnancov, najmä vo verejnom sektore. Spotrebiteľská dôvera rovnako nehlási zásadnejšie zhoršenie, ktoré by vysvetľovalo prepad tržieb.priblížil.Podobne ako počas leta, aj v septembri podľa Koršňákových slov pokles tržieb v maloobchode aspoň čiastočne kompenzovali vyššie tržby v turizme či predaji áut. Po skončení sa hlavnej dovolenkovej sezóny sa pozitívny efekt rekreačných poukazov na tržby domácich ubytovacích zariadení síce v súlade s očakávaniami predsa len zmiernil, tržby slovenských "si však stále udržali silné dvojciferné dynamiky medziročného rastu (o 12,8 %). Naproti tomu, tržby stravovacích zariadení v septembri zrýchlili dynamiku medziročného rastu tržieb až na 25,2 %.Analytik upozornil na to, že trh práce i spotrebiteľská dôvera ostávajú relatívne silné, avšak už posledné mesiace naznačili, že domácnosti začínajú byť vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie. Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa tak pozvoľna začína prelievať aj do domácej spotreby. Podobný trend očakáva aj v nasledujúcich mesiacoch. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by slovenské domácnosti našli odvahu opäť zvyšovať svoju spotrebu." dodal Koršňák.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval o tom, že tržby za vlastné výkony a tovar v septembri 2019 medzimesačne klesli v ubytovaní o 12,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,8 % a v maloobchode o 0,4 %. V maloobchode pokračoval pokles tržieb, v septembri sa medziročne znížili o 2,7 %.