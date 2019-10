Analytik: Slovenský trh realít 3. kvartáli predviedol vysoké tempo

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 27. októbra (TASR) – Slovenský realitný trh aj v treťom kvartáli tohto roka predviedol vysoké tempo aj napriek tomu, že miera zadlžovania obyvateľstva sa spomaľuje. Uviedol to analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Martin Lazík.konštatoval s tým, že pre realitný trh už nie sú pripravené žiadne výrazné legislatívne novinky, ktoré by mohli zasiahnuť do vývoja a priniesť zmeny. Finančné trhy ostávajú pozitívne naladené, a slovenské banky sú stále ochotné vítať nových hypotekárnych klientov.Ceny 2-izbových bytov za štvorcový meter (m2) zaznamenali vyšší medzikvartálny nárast ako v predošlom období. Celoslovenská priemerná úroveň krajských miest dosiahla 2,31 % nárastu v porovnaní s druhým kvartálom roka 2019. V segmente 2-izbových bytov bol najvyšší percentuálny nárast v Banskej Bystrici, keď sa o 163 eur/m2 zvýšila priemerná cena 2-izbového bytu. Celkovo sa však cena najviac zvýšila v okrese Bratislava I, a to o 227 eur/m2.priblížil analytik Lazík. Celoslovenská priemerná cenová úroveň v prípade 3-izbového bytu v krajských mestách dosiahla 3,46 % nárastu v porovnaní s druhým kvartálom roka 2019. Najvýraznejší nárast cien bol v okrese Bratislava I. Výrazný cenový nárast nastal aj v IV. a V. bratislavskom okrese ako aj v okrese Košice II, doplnil analytik Lazík.