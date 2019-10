Analytik: Úspech Johnsonovej brexitovej dohody je nepravdepodobný

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. októbra (TASR) - Návrh dohody britského premiéra Borisa Johnsona o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie má len veľmi malú šancu uspieť v sobotňajšom hlasovaní britského parlamentu. Pre TASR to uviedol zástupca riaditeľa britského think-tanku "The UK in a Changing Europe" a profesor politológie Simon Usherwood.Šancu na úspech dohody v parlamente podľa profesora znižujú odmietavé reakcie vlády severoírskych unionistov.povedal Usherwood. Verejne by sa tak vyhranili voči svojmu vodcovi Jeremymu Corbynovi, podľa ktorého je tento návrh ešte horší ako dohoda bývalej premiérky Theresy Mayovej - a najlepším riešením je vyhlásenie druhého referenda.Podľa Usherwooda je však takáto možnosť skôr nepravdepodobná:Johnsonov návrh dohody o brexite sa zásadne líši od vyrokovanej dohody Theresy Mayovej najmä v otázke tzv. írskej poistky, ktorá má zamedziť obnoveniu kontrol na hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Tú premiér zrušil a nahradil návrhom colnej hranice v Írskom mori. Toto more oddeľuje ostrovy Írsko a Veľká Británia.povedal pre TASR profesor ekonómie a politológie na londýnskej univerzite King's College Jonathan Portes. Podľa neho práve preto severoírski unionisti odmietajú návrh podporiť.Naskytuje sa však aj možnosť, že parlament v sobotu hlasovať vôbec nebude. Po piatkovom úspešnom prijatí tzv. Letwinovho dodatku podľa profesora Usherwooda naberá táto situácia na pravdepodobnosti. Znamenalo by to, že Británia by musela požiadať EÚ o odklad brexitu do 31. januára 2020. Rovnaký scenár by nastal, ak by poslanci návrh dohody odmietli.