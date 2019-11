ANALÝZA: Budúcnosť ukrajinského tranzitu je neistá, SR je pripravená

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. novembra (TASR) - Koncom aktuálneho roku vyprší zmluva o preprave plynu medzi Ruskom a Ukrajinou. Rokovania o novej zmluve sú v plnom prúde, ich výsledok však ostáva nejasný. Problémov, ktoré musia strany vyriešiť, je hneď niekoľko. Zatiaľ čo Ukrajinci preferujú dlhodobú zmluvu, Rusi tlačia na krátkodobú. Pred jej uzavretím tiež žiadajú vyriešiť právne spory s ukrajinskou plynárenskou spoločnosťou Naftogaz. Pokiaľ sa strany nedohodnú, Slovensko aj iné členské štáty sú na koniec tranzitu pripravené.Po štyroch neúspešných kolách rokovaní je podľa ukrajinskej strany najpravdepodobnejším výsledkom ukončenie tranzitu plynu cez Ukrajiny.povedal výkonný riaditeľ Naftogazu Jurij Vitrenko počas konferencie v Amsterdame ešte na konci septembra. Naftogaz podľa neho už pripravil takzvanýTrojstranné rokovania nazval VitrenkoRokovania medzi Gazpromom, Naftogazom a Európskou komisiou (EK) vedie podpredseda komisie Maroš Šefčovič. Podľa neho by zmluva mala byť dlhodobá, mala by stanoviť priemerný ročný objem prepraveného plynu a mala by byť v súlade s európskymi právnymi predpismi. Rozdielne predstavy majú obe strany už v dĺžke kontraktu. Rusi navrhujú jednoročný kontrakt. Ten však v Kyjeve vyvoláva obavy, že po dokončení Nord Streamu 2 a Turk Streamu budúci rok ho Rusi už nebudú chcieť obnoviť.povedal ukrajinský premiér Oleksij Hončaruk pre agentúru Ukrinform.Gazprom v rokovaniach ďalej tlačí na vyriešenie právnych sporov s Naftogazom ešte predtým, ako sa pristúpi k podpisu nového kontraktu.vyhlásil výkonný riaditeľ Gazpromu Alexej Miller v rozhovore s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom publikovanom na stránkach ruskej vlády. Hlavnou prekážkou sú arbitráže na švédskom súde o preprave a dodávkach plynu na Ukrajinu. Súd minulý rok udelil Gazpromu povinnosť vyplatiť Naftogazu 2,5 miliardy dolárov. Voči rozsudku sa Gazprom odvolal.Súlad dohody s európskymi právnymi predpismi, ktorý požaduje EK, si zase vyžaduje reštrukturalizáciu Naftogazu. Ten podľa takzvaného tretieho energetického balíčka nemôže súčasne nakupovať a predávať plyn a prevádzkovať plynovody. Do konca roka preto Ukrajina sľúbila vytvoriť nezávislého prevádzkovateľa plynovodov. Či stanovený termín Kyjev stihne, nie je isté.V prípade, že sa trojstranné rokovania skončia neúspechom, je preprava plynu z Ruska do Európy ohrozená. Plynovod Nord Stream 2 Rusi pravdepodobne nestihnú tento rok dokončiť, hoci Dánsko už ako posledné udelilo povolenie k stavbe v jeho vodách. Ukrajina by takisto prišla o 3 miliardy dolárov, ktoré ročne zinkasuje za tranzit cez jej územie. Ukrajinský minister pre energetiku Oleksij Oržel podľa agentúry Reuters vyhlásil, že krajina je na koniec prepravy plynu cez jej územie pripravená. Zásobníky sú plné a nadchádzajúcu zimu podľa neho Ukrajina zvládne.Na koniec tranzitu sa pripravujú aj členské štáty EÚ vrátane Slovenska. Podľa hovorcu slovenského prevádzkovateľa plynovodov Eustream Pavla Kubíka je Slovensko na obmedzenie toku plynu z východu pripravené omnoho lepšie než v minulosti.avizoval Kubík.Je však podľa neho dôležité, aby plynovodné projekty vo výstavbe predstavovali nové kapacity, nie iba nahradenie tých súčasných. Preto je v záujme všetkých strán, aby sa Gazprom s Naftogazom dohodli.dodal Kubík.