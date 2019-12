Analýza: Cena zlata sa mení v závislosti od vývoja medzi USA a Čínou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. decembra (TASR) - Zlato sa vrátilo k hornej hranici 30-dolárového pásma, v ktorom sa obchoduje posledné tri mesiace. Dôvodom sú obnovené obavy z toho, či sa v dohľadnej dobe podarí dosiahnuť obchodnú dohodu medzi USA a Čínou. Na základe týchto, ale i ďalších dôvodov analytici Saxo Bank predpokladajú, že cena zlata bude v budúcom roku rásť. V pondelok cena zlata podľa údajov Bloombergu vzrástla na 1462 dolárov (1318,78 eura) za uncu (31,1 gramu).Cena zlata sa v uplynulých dňoch pokúšala prelomiť 30-dolárové pásmo vytvorené v nedávnych mesiacoch.priblížil komoditný analytik Saxo Bank Ole Hansen. Takým bol podľa jeho slov napríklad nedávny komentár amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý poprel urgentnosť dosiahnutia dohody. Povedal, že by bolo možné lepšie počkať s dohodou až do prezidentských volieb v novembri budúceho roku. Čínski predstavitelia sa zas ostro vyjadrili k nedávnemu hlasovaniu Senátu amerického Kongresu k ľudským právam v Hongkongu a v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.Finančné trhy na to reagovali poklesom akcií, výnosov dlhopisov a rastom ceny zlata.vysvetľuje Hansen. Podľa neho takéto správanie investorov potvrdzuje aj obchod so zlatom. Obchody s ním klesli od októbra o jednu tretinu, na 206.000 lotov.predpokladá Hansen.Obchodníci, ktorí investujú do zlata prostredníctvom ETF fondov, pritom znížili svoje stávky len o 1,5 %.doplnil Hansen.Podporným nástrojom pri cenách zlata by mohlo byť aj ďalšie znižovanie sadzieb Fedu, ktoré sa očakáva v najbližších 12 mesiacoch.konštatuje Hansen. Analytici preto predpokladajú rast cien zlata aj v budúcom roku.