Analýza: Ceny potravín rástli na Slovensku najrýchlejšie v rámci EÚ

Bratislava 25. júla (TASR) – Ceny potravín na pultoch slovenských obchodov počas prvého polroka 2018 medziročne vzrástli o 5,4 %, čo bol najvýraznejší nárast v rámci celej Európskej únie (EÚ). V Únii sa zvýšili ceny potravín a nealkoholických nápojov o 2 % a v eurozóne o 1,7 %. Na základe údajov Eurostatu to uviedla analytička Slovenského farmárskeho družstva Eva Sadovská.Ceny potravín začali v SR rásť koncom minulého roka po niekoľkých rokoch poklesu alebo stagnácie. V prvom polroku 2018 Slovensko zaznamenalo najvýraznejší nárast cien v rámci celej EÚ.pripomenula Sadovská.Analytička priblížila, že zdraželo najmä maslo, vajcia, ovocie či mliečne výrobky. Naopak, za cukor zaplatili Slováci v obchodoch približne o 14 % menej ako v prvom polroku 2017. Lacnejšie ako pred rokom boli aj zemiaky, a to o zhruba 6 %. Drahšie vajcia zapríčinila podľa Sadovskej fipronilová kríza a vyššie ceny masla a mliečnych výrobkov zasa maslová či mliečna kríza.objasnila Sadovská.Slovenské ceny potravín však podľa nej ovplyvňuje aj ekonomický vývoj v krajine.skonštatovala analytička s tým, že dôležité je aj nastavenie daní.V druhom polroku 2018 budú podľa Sadovskej ešte doznievať efekty maslovej a fipronilovej krízy. Na ceny potravín bude vplývať aj počasie, ktoré sa prejaví v cenách agrokomodít. Ako dodala, slovenských poľnohospodárov v tomto roku potrápili suchá a prívalové dažde.Príplatky za prácu v noci alebo cez víkend sú podľa analytičky ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť vývoj cien v ďalšom polroku. Predpokladá však, že najskôr dôjde k určitej pozorovacej fáze, po ktorej sa vyhodnotí efekt opatrenia na hospodárenie firiem. Ak sa následne rozhodnú podniknúť nejaké kroky, mohlo by ísť napríklad aj o úpravy platov alebo zvyšovanie cien výstupov, ktoré by mohli mať vplyv aj na rast cien tovarov a služieb vrátane potravín, uzavrela Sadovská.