ANALÝZA: Erdogan v Nemecku: Päť tém, ktoré spôsobujú napätie

Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Istanbul 28. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan je na štátnej návšteve Nemecka, ktorá sa považuje za znak, že Ankara chce zlepšiť vzťahy s Berlínom po dvoch rokoch napätia. Pred cestou do Nemecka Erdogan, ktorý v minulosti obvinili nemeckú vládzu z "nacistických praktík", uviedol, že Turecko chce "úplne" resetovať vzťahy s Nemeckom.Kľúčové body napätia a debát medzi Nemeckom a Tureckom, ako ich analyzuje agentúra DPA:Dovedna sedem nemeckých občanov je za mrežami v Turecku pre niečo, čo Berlín nazýva "politickými dôvodmi". Po neúspešnom prevrate v Turecku v júli 2018 väčšinu z 28 zadržaných Nemcov prepustili, nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas však povedal, že vzťahy Nemecka a Turecka sa nemôžu znormalizovať, kým nebudú oslobodení všetci väzni.Roztržka okolo zadržiavaného amerického pastora Andrewa Brunsona, ktorý v Turecku čelí obvineniam z terorizmu a špionáže, eskalovala do diplomatického a obchodného sporu, ktorý vyvolal v Turecku menovú krízu.Turecko a USA, spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO), si navzájom uvalili sankcie na svojich ministrov i dovozné clá. Turecké vládne zdroje pre DPA uviedli, že Ankare skôr než o pomoc ide o priame zahraničné investície z Nemecka. Pravdepodobnosť poskytnutia akejkoľvek finančnej pomoci Turecku však odmietol minister zahraničných vecí Maas i spolková kancelárka Angela Merkelová.Turecko sa už roky pokúša dostať do Európskej únie, zlyhalo však v splnení kľúčových kritérií. Prístupové rokovania sú na mŕtvom bode a z Únie prichádza ostrá kritika na politický vývoj v Turecku.Ankara prednedávnom opäť posudzovala túto otázku. V auguste tohto roka za prvýkrát po troch rokoch zišla turecká vládna akčná skupina pre reformy, aby diskutovala o požiadavkách EÚ. Minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu prisľúbil urýchlenie reforiem.Turecko varovalo pred katastrofou v prípade sýrskej vládnej ofenzívy v poslednej bašte opozičných povstalcov - provincii Idlib na severozápade Sýrie, na hraniciach s Tureckom.Napätie v tejto otázke sa zmiernilo začiatkom tohto mesiaca po tom, čo sa Ankara a Rusko dohodli na zriadení nárazníkovej zóny na rozdelenie sýrskych vojakov a povstalcov v Idlibe.Turecko žiadalo podporu Nemecka pri pokuse zabrániť ďalšiemu konfliktu v Idlibe - zväčša kvôli ďalšiemu potenciálnemu prílevu utečencov do Turecka.Nová nemecká vláda vydala do polovice júla iba päť povolení na export zbraní do Turecka v celkovej hodnote 418.279 eur. Pre porovnanie, od 1. januára do 13. marca bolo vydaných 34 vývozných licencií v hodnote 9,7 milióna eur.