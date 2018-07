Analýza: Eskalácia obchodnej vojny odkrýva ďalšie riziká

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. júla (TASR) – Ak Spojené štáty americké rozšíria dovozné clá na ďalší objem čínskeho tovaru, Čína bude musieť zrejme hľadať iné spôsoby, ako reagovať. Čína nedováža až toľko tovaru z USA, reciprocita tu preto nepomôže. Upozorňuje na to aktuálna analýza spoločnosti Coface.Dovozné clá vo výške 25 %, ktoré začiatkom júla uvalili USA na čínsky tovar a od 20. júla na ďalší tovar, by Čína mohla prostredníctvom obchodných kanálov zvládnuť, riziká sa však kopia, konštatuje analýza. USA chcú totiž v obchodnej vojne pokračovať.USA dali najavo obavy v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami v Číne.podotkol ekonóm Coface Carlos Casanova.Prímerie je podľa ekonóma síce možné, vzhľadom na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa však málo pravdepodobné. Eskalácia obchodného napätia je zlá správa pre svetové trhy, dá sa totiž očakávať, že Trump zavedie dodatočné sadzby aj na čínsky dovoz v objeme 200 miliárd USD (172,59 miliardy eur), skonštatoval ekonóm.Súčasne dodal, že Čína už nebude vedieť recipročne odpovedať, pretože z USA toľko tovaru neimportuje.upozornil Casanova. Nateraz však podľa neho Čína vplyv ciel na ekonomiku vie zvládnuť.Vplyv obchodnej vojny podľa analytika pocítia niektoré odvetvia viac ako iné.priblížil s tým, že to platí najmä pre odvetvia ako je výroba elektrickej energie, automobilové komponenty či výroba strojov a stavebných zariadení.Negatívne môžu obchodnú vojnu pocítiť aj iné ázijské krajiny. Pokles aktivity v Číne sa podľa ekonóma odrazí na poklese čínskeho dovozu z týchto krajín. S oslabeným čínskym dopytom budú zrejme bojovať ekonomiky s najvyšším pomerom vývozu do Číny, myslí si analytik. Ide najmä o Malajziu, Taiwan a Južnú Kóreu.uzavrel.