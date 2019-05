Analýza: Európa je na chvoste v zabezpečení výroby elektromobilov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. mája (TASR) - Európa je na chvoste v zabezpečení podmienok pre výrobu elektromobilov. Svetovým lídrom v tejto oblasti je Čína. Ukázala to analýza spoločnosti Euler Hermes.Čína vedie vďaka silnému politickému mixu, dotáciám pre výrobcov a ambicióznym plánom na zvýšenie poplatkov za nabitie elektromobilov. Nielen za Čínou, ale aj za USA a Japonskom zaostáva Európa, pokiaľ ide o pravidlá, infraštruktúru a kritické komponenty v oblasti výroby elektromobilov. Pre Slovensko je pritom automobilový priemysel kľúčový.Odborníci spoločnosti, ktorá sa špecializuje na poistenie obchodných pohľadávok, analyzovali, či je Európa v porovnaní s ostatnými výrobcami vo svete pripravená na nastupujúce trendy. Vo svojej štúdii zvolili indikátory ako pravidlá týkajúce sa elektromobilov, infraštruktúra, kritické komponenty, rozsah, prítomnosť na trhu, inovácia a finančná sila, dynamika zmeny vozového parku, pripravenosť, konkurencieschopnosť a vývoj elektrickej sústavy a surovín.Pre Európu je smerodajné, kam sa bude uberať rozvoj výroby elektromobilov, sú presvedčení experti spoločnosti. Tvrdia, že hlavnú rolu v dnešnej dobe zohráva koncept elektrifikácie, využívania elektromobilov a budovania infraštruktúry k nim. Práve elektrifikácia má podľa nich obrovský vplyv na prežitie automobilového priemyslu v nasledujúcich rokoch.konštatuje manažér spoločnosti Euler Hermes na Slovensku Peter Mucina.Spoločnosť tiež uvádza, že v súvislosti s elektrifikáciou by sa mohli chopiť príležitosti najmä firmy pôsobiace v technologickom, spotrebiteľskom a energetickom sektore, ktoré by mohli mať z nastupujúceho trendu väčší úžitok než samotný automobilový priemysel.uzatvára Mucina.