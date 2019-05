Analýza: IT sektor trpí nedostatkom žien

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) - Vlani pracovalo v rámci krajín Európskej únie zhruba 8,9 milióna ľudí v IT oblasti. IT špecialistov je celkovo stále málo, vzhľadom na potreby trhu, no chýbajú najmä ženy. Túto profesiu vlani vykonávalo v Únii len 17 % žien (1,5 milióna). Najnižší podiel žien v oblasti informačných a komunikačných technológii (IKT) je v Maďarsku (9 %), Českej republike (10 %) a Grécku. Najvyšší podiel je v Bulharsku (28 %), Lotyšsku (25 %) a Rumunsku (24 %). Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat je priemere v rámci EÚ zamestnaných v IT sektore len 17 % žien z celkového počtu IT špecialistov.Slovensko je v prípade podielu žien v IKT sektore na konci rebríčka, konkrétne na 24. mieste z 28 krajín EÚ.uvádza Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.Podľa štatistík vyrastá na Slovensku mladá generácia IT žien. Väčšina z nich je totiž vo veku 20 až 39 rokov. Zlepšenie v oblasti zamestnanosti však nie je príliš citeľné. Podľa štatistík totiž v roku 2015 pracovalo v IT sektore 11 % žien, za tri roky sa teda situácia zlepšila len niečo okolo jedného percenta.Výrazne nedostatkom IT špecialistov trpí aj Slovensko. IT sektor je jedným z najrýchlejšie rastúcich sektorov v rámci EÚ. Počet IT špecialistov narástol v Únii o 36,1 % od roku 2007 do roku 2017. Je to desaťkrát rýchlejšie ako rast celkovej zamestnanosti, ktorá za rovnaké desaťročné obdobie vzrástla o 3,2 %."Prieskumy ukazujú, že nerovnosť mužov a žien vo vzdelávaní v odboroch veda, technológie, inžinierstvo a matematika sa prehlbuje. Ak by sa trend podarilo zvrátiť, naštartovalo by to viac aj ekonomický rast v Únii, pričom by sa mohlo do roku 2050 vytvoriť o 1,2 milióna pracovných miest viac. Hrubý domáci produkt by vďaka tomu mohol dovtedy stúpnuť o 820 miliárd eur," konštatuje analytička.