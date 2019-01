ANALÝZA: Najviac českých firiem kúpili vlani Ukrajinci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 28. januára (TASR) - Takmer 3500 českých firiem prešlo minulý rok do rúk zahraničného majiteľa. Najviac ich pritom kúpili Ukrajinci a Slováci, za nimi s odstupom nasledovali Rumuni, Rusi, Maďari a Poliaci. Vyplýva to z analýzy, ktorú v pondelok zverejnila spoločnosť Bisnode.Ukrajinci kúpili 776 českých firiem, majiteľa zo Slovenska získalo 674 spoločností.citoval analytičku Bisnode Petru Štěpánovú server novinky.cz.Silné zastúpenie medzi zahraničnými kupcami mali v minulom roku aj podnikatelia z Rumunska, ktorí kúpili 194 českých firiem. Nasledovali Rusi a Maďari (po 183 podnikov) a ďalej s miernym odstupom Poliaci, do ktorých vlastníctva prešlo 179 firiem.Základný kapitál českých podnikov, ktoré vlani prešli do rúk zahraničných vlastníkov, dosiahol 4,4 miliardy Kč (171,03 milióna eur), uzatvorila spoločnosť Bisnode.(1 EUR = 25,726 CZK)