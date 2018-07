Analýza: Najviac slovenských firiem platí dane do 1000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Najviac podnikateľov, takmer 80.000, odviedlo v daňovom priznaní sumu do 1000 eur. Za nimi nasledujú firmy s daňami v rozmedzí od 1000 do 10.000 eur. No rovnako medziročne narastá aj počet firiem, ktoré na dani neodvádzajú nič. Ukázala to analýza spoločnosti Bisnode, ktorá analyzovala dáta k 1. polroku 2018 146.050 spoločností podnikajúcich na Slovensku.vysvetľuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.Z analýzy ďalej vyplýva, že najviac, až 79.834 podnikov, odviedlo na dani sumu v rozpätí od 0,1 eura do 1000 eur. Táto skupina vedie v rebríčku už od roku 2011, kedy spoločnosť Bisnode začala údaje zaznamenávať. Kontinuálne narastá počet firiem, ktoré do štátnej pokladnice odvádzajú daň v rozmedzí od 1000 do 10.000 eur, k 1. polroku ich bolo 38.477, čo je 80-% podiel oproti údajom za rok 2016.hovorí Štěpánová.V medziročných porovnaniach je stále vysoký počet spoločností, ktoré v priznaní vykazujú nulu, prípadne stratu. Nulová daň z príjmov za rok 2017 vyšla v priznaní 14.452 firmám.dodáva Štěpánová.Analýza ďalej ukázala, že sumu do jedného milióna eur zaplatí štátu 1666 spoločností. Viac ako milión eur na dani priznalo zatiaľ 148 podnikateľských subjektov.TASR informovala spoločnosť Bisnode.