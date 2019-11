Analýza: Od pádu režimu vzrástli platy, zvýšila sa aj životná úroveň

Ilustračná snímka Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 16. novembra (TASR) - Vstup do Európskej únie (EÚ), rast platov, ale aj zlacnenie niektorých tovarov, na kúpu ktorých v súčasnosti ľudia pracujú kratšie. Toto sa podľa analytikov od Nežnej revolúcie zmenilo pre Slovákov, ktorí tiež nemusia čakať v dlhých radoch na potraviny ani byť v poradovníku na byt. Nie je preto prekvapujúce, že režim spred 30 rokov Slováci späť nechcú. Takmer tretina ľudí je totiž presvedčených, že za bývalého režimu nebolo lepšie nič.Slovensko v prvých rokoch svojej samostatnosti muselo zrealizovať ťažkú úlohu prechodu na trhovú ekonomiku a podľa analytikov Slovenskej sporiteľne v tomto smere uspelo.konštatujú analytici sporiteľne.Od začiatku 90. rokov sa priemerná nominálna mzda niekoľkonásobne zvýšila. Analytici sporiteľne vyčíslili, že vlani bola deväťkrát vyššia oproti roku 1990.podotkli analytici Slovenskej sporiteľne. Reálna mzda pritom nekopírovala vždy vývoj nominálnej a na začiatku 90. rokov zaznamenala pár medziročných poklesov, neskôr však prišli jej rasty.vyčíslili analytici sporiteľne.Zdá sa tak, že priemerne zarábajúci si v súčasnosti môže dovoliť zo svojho zárobku kúpiť viac tovarov a služieb ako pred revolúciou.upozorňuje analytička Poštovej banky Jana Glasová. Potraviny v súčasnosti vychádzajú lacnejšie ako pred revolúciou. Najvýraznejšie rozdiely sú napríklad pri mäse a údeninách. Drahšie sú zase zemiaky, mlieko či čokoláda.Z hľadiska nezamestnanosti a trhu práce Glasová zase konštatuje, že v socialistickom režime nezamestnanosť takmer neexistovala, začiatkom 90. rokov sa vyhupla na dvojciferné hodnoty.podotkla analytička.Podľa analytikov dôležitým míľnikom pre Slovensko za posledných 30 rokov bol vstup do EÚ a Schengenu.podotkli analytici Slovenskej sporiteľne.Súčasný pohľad ľudí na bývalý režim dokresľuje prieskum portálov Platy.sk a Platy.cz, ktorého sa zúčastnilo 4340 slovenských respondentov. Ukázalo sa, že bývalý režim odmietajú Česi razantnejšie ako Slováci. Len 17 % Slovákov by prijalo bývalý režim späť, v Českej republike sa takto vyslovilo len päť percent opýtaných. Tretina respondentov tvrdí, že pred revolúciou v roku 1989 boli na Slovensku nižšie ceny realít a potravín. Ľudia tiež označovali vtedajšie výhodnejšie ceny energií, pohonných látok či zaujímavejšie nefinančné benefity. Naopak, takmer tretina Slovákov odpovedala, že za bývalého režimu nebolo lepšie nič.Prieskum ukázal, že kým veľká časť Slovákov vníma ceny za socializmu pozitívne, horšie skončil pohľad na vtedajšie zárobky. Iba pätina respondentov si myslí, že by pri pretrvaní starého režimu mala na rovnakej pozícii lepší plat, ako má v súčasnosti.Z odpovedí respondentov tiež vyplynulo, že zmena systému priniesla náročnejšie časy pre šetriacich ľudí. Takmer 40 % slovenských respondentov tvrdí, že by si pri pretrvaní socializmu dokázali dnes ušetriť viac. Z ľudí, ktorí zarábajú nadpriemerne, si 31 % myslí, že by si za socializmu dokázali ušetriť viac. Pri podpriemerne zarábajúcich respondentoch ide o 45 %. Od revolúcie sa však výrazne smerom k lepšiemu zmenila kvalita a dostupnosť tovarov.podotkla Glasová.Podľa nej je zaujímavý aj pohľad na nehnuteľnosti a ich cenový vývoj." hovorí Glasová. Na kúpu bytu alebo domu tak musia ľudia pracovať oveľa dlhšie ako pred revolúciou a nehnuteľnosti patria medzi tie statky, ktoré najvýraznejšie zdraželi.dodala Glasová.