Analýza: Prípadny prepad libry by zasiahol aj slovenských exportérov

Bratislava 26. januára (TASR) - Británia patrí podľa výšky vzájomného obchodu k najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska v rámci EÚ a je rovnako dôležitá ako Rakúsko či Maďarsko. Prípadný prepad kurzu britskej libry voči euru po brexite by sa tak výrazne prejavil znížením zisku našich exportérov. Vyplýva to z analýzy Slovenského farmárskeho, družstva, ktorá sa venuje vzájomnému obchodu oboch krajín.spresnila analytička Slovenského farmárskeho, družstva Eva Sadovská. Spojené kráľovstvo je tak pre Slovensko z hľadiska vývozu rovnako dôležité ako Maďarsko, Rakúsko či Taliansko, ktorých podiel je na našom celkovom vývoze rovnaký.dodala analytička.Naopak, z Británie sme v roku 2017 doviezli tovary či komodity v objeme 1,805 miliardy eur. V tomto prípade Spojenému kráľovstvu patrí ôsma priečka v rebríčku našich najväčších dovozcov rámci EÚ.Do Británie slovenské firmy vyvážajú najmä dopravné prostriedky, stroje, elektroniku a taktiež palivá. Podľa najaktuálnejších údajov WITS (World Integrated Trade Solution) vyvážajú firmy zo Slovenska do Británie najmä dopravné prostriedky. Tých Slovensko exportovalo v roku 2017 v objeme za 1,755 miliardy eur, čo je 39,2 % objemu celkového vývozu do Spojeného kráľovstvá. Nasledujú stroje a elektronika za 1,05 miliardy eur a palivá za 1,013 miliardy eur.Na Slovensko z Británie dovážame najmä palivá, a to za 902 miliónov eur, nasledujú stroje a elektronika za 230 miliónov eur a chemikálie v objeme 138 miliónov eur.