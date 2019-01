Analýza: Slovensko musí viac investovať do výroby elektromobilov

Na archívnej snímke sedí návštevník v elektromobile Tesla S. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. januára (TASR) - Prepúšťanie ani znižovanie počtu pracovných zmien ohlásené v uplynulých dňoch slovenskými automobilkami nie je výsledkom vplyvu dlhodobého trendu a aktuálne nebude mať vplyv na zamestnanosť ani na HDP krajiny. Slovensko však zaostáva v príprave priemyslu na výrobu ekologickejších vozidiel a automobilový priemysel potrebuje okamžité investície do inovácií, zhodli sa viacerí analytici.komentoval ohlásené prepúšťanie 27 pracovníkov v závode KIA Motors Slovakia ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Očakávanie automobiliek a ich opatrenia podľa neho v súčasnosti skôr ovplyvňujú neistoty na globálnom trhu, akými sú brexit i obchodná vojna medzi USA a Čínou.myslí si analytik Revue priemyslu Martin Jesný. Obmedzenie výroby dieselových motorov v žilinskom závode KIA nie je podľa neho vzhľadom na celkový počet zamestnancov automobilky zásadná zmena.Avizované zníženie počtu pracovných zmien v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia prisudzuje Jesný okrem iného aj celkovému zníženiu dopytu po malých automobiloch.povedal Jesný. Prechod bratislavskej automobilky na trojzmennú prevádzku z pôvodne štvorzmennej pri výrobe SUV vozidiel je podľa neho dôsledkom optimalizácie procesov vo výrobe.To však podľa odborníkov neznamená, že sa Slovenska v budúcnosti nedotknú zásadné zmeny.povedal analytik UniCredit Bank, Ľubomír Koršňák. Slovensku by potom vo výrobe automobilov hrozil osud Detroitu, alebo v Európe Belgicka.Jesný pripomenul, že množstvo závodov automobiliek po celom svete už začína s prípravou nábehu výroby elektrických áut.myslí si analytik. Hoci trnavský závod PSA Peugeot Citroën aj žilinská KIA hovoria o postupnom zapájaní elektrických pohonov, najmä hybridov, do výroby, konkrétny produkt zatiaľ nepredstavili. Plán na výrobu elektrických áut zatiaľ nezverejnil ani bratislavský Volkswagen, či nitriansky Jaguar Land Rover. Volkswagen vyrába v Bratislave v rámci pilotného projektu elektrickú verziu svojho mestského mini auta, no s výrobou áut na originálnej platforme pre elektromobily sa zatiaľ na Slovensko nechystá.Príprava na výrobu elektrických automobilov sa však netýka iba výrobcov áut, ale aj ich dodávateľov.dodal Jesný. To podľa neho navyše do týchto krajín láka aj dôležitý výskum a vývoj.