ANALÝZA: SR by si mala udržať zamestnanosť aj pri slabšom raste HDP

Bratislava 2. novembra (TASR) - Spomalenie ekonomického rastu Slovenska by sa podľa analytikov zatiaľ nemalo negatívne prejaviť na trhu práce. Situácia by sa však podľa analytikov mohla skomplikovať, ak by prišla recesia. Slabší rast hrubého domáceho produktu v súčasnosti zasahuje najmä priemysel.Analytici UniCredit Bank sa pozreli na väzbu medzi ekonomickým rastom a zamestnanosťou v jednotlivých krajinách Európskej únie (EÚ) vrátane Slovenska, i v odvetviach ekonomiky. Ukázalo sa, že trh práce reaguje na zmenu v ekonomike zvyčajne s miernym oneskorením, najčastejšie v rozsahu jedného až dvoch štvrťrokov.priblížil ekonóm UniCredit Bank pre Slovensko Ľubomír Koršňák.Upozornil na to, že na Slovensku bol pomerne dlho trojpercentný rast ekonomiky považovaný za hranicu pre rast zamestnanosti. V rokoch 2000 až 2008 bola táto hranica 2,3 %. Aktuálne by mohol udržať zamestnanosť nezmenenú už aj oveľa miernejší ekonomický rast, v prípade Slovenska by stačil rast HDP na úrovni 0,5 %, v prípade Česka 0,2 %.podotkol Koršňák.Z pozitívneho pohľadu to podľa neho znamená, že ak by v aktuálnej fáze ekonomického cyklu bolo spozorované len spomalenie, Slovensko a Česko by si i pri nepatrnom raste mohli uchovať súčasné úrovne zamestnanosti." uviedol Koršňák.Analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová upozornila, že v súčasnosti spomaľuje ekonomický rast na Slovensku aj v eurozóne.vyčíslila Muchová.Domáci dopyt však podľa nej ostáva stále v dobrej kondícii, ale riziká plynú z vývoja v iných krajinách.vymenovala Muchová.Situácia na slovenskom trhu práce by však mala podľa nej mala ostať v tomto roku naďalej priaznivá.doplnila Muchová.Dôležité však bude sledovať vývoj situácie v priemysle. "priblížil Koršňák.Významnejšie rozšírenie "nákazy" spomalenia z priemyslu aj do ostatných odvetví európskej ekonomiky by však podľa neho mohlo zvýrazniť aj negatívne vplyvy na trhu práce a roztočiť špirálu, ktorá by viedla aj k významnejšiemu oslabeniu domáceho dopytu v Európe.dodal Koršňák.