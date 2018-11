Analýza: Stavebníctvu v SR by pomohla lepšia kvalifikácia zamestnancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. novembra (TASR) – Najvýznamnejšími zmenami, ktoré by slovenským stavebným firmám pomohli sa ďalej rozvíjať, sú lepšia kvalifikácia zamestnancov a jasné rozdelenie úloh medzi investorom, projektantom a zhotoviteľom. Uvádza to analýza spoločnosti CEEC Research za 3. štvrťrok 2018, ktorá pri tvorbe dokumentu oslovila riaditeľov firiem.Podľa analýzy sa dve tretiny riaditeľov zhodujú v tom, že investori dokážu špecifikovať projekt na ďalšie spracovanie iba čiastočne. S detailným spracovaním zadania sa stretlo 16 % spoločností, približne rovnako veľký podiel (18 %), zastáva názor, že investori projekty v potrebnej miere špecifikovať nedokážu. Transparentnosť verejných a privátnych výberových konaní sa aktuálne pohybuje na približne priemernej úrovni.Dokument sa venuje aj územným plánom miest a obcí. Tieto najviac zohľadňujú starostlivosť o životné prostredie a jeho ochranu. Na stupnici od 0 do 10, kde desiatka predstavuje maximálne zohľadňovaný faktor, túto starostlivosť riaditelia ohodnotili známkou 6,3. Ďalej územné plány vo zvýšenej miere berú do úvahy starostlivosť o ochranu hodnôt kultúrneho dedičstva (5,9 bodu) a verejné, dopravné a technické vybavenie (5,6 bodu). Najmenej sú v nich, zastúpené plochy pre verejne prospešné objekty (4,8 bodu), uzatvára analýza.